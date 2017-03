La CGT marcha este martes y promete poner fecha para un paro nacional

Así coincidieron los dirigentes Héctor Daer y Juan Carlos Schmid frente a la prensa, al término de una reunión de la mesa chica cegetista que se prolongó por espacio de dos horas y media en la sede de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), ubicada en Moreno 1332.













De las deliberaciones participaron además de Daer y Schmid, el dueño de casa, Andrés Rodríguez, y los dirigentes Carlos Acuña, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Abel Futos, Jorge Sola, Francisco Gutiérrez y Carlos Frigerio.













Daer inició el contacto con la prensa señalando que "Va a haber una movilización y a partir de la movilización esperamos que el gobierno haga rectificaciones y, si no se generan esas rectificaciones, va a haber una medida de fuerza consistente en un paro de 24 horas".

















Al requerírsele que lapso va a esperar la CGT por sus reclamos, el gremialista sostuvo que "No es un tema de plazos".











"Lo que le pedimos al gobierno son temas de agenda como por ejemplo: que rectifique su política de comercio exterior, no que cierre las exportaciones pero si que se deje de importar productos extranjeros que se consumen en el país e ingresan a precios de dumping afectando un sinnumero de actividades", subrayó. ", subrayó.













Entre los reclamos que le formula la CGT al Gobierno, el triunviro cegetista precisó que "Le pedimos que no pretenda poner tope a las paritarias y que se resuelva el tema docente convocando a la paritaria nacional".











Interrogado de porque la CGT no quiere anunciar la fecha del paro, Daer indicó que "Nosotros no negamos la medida de fuerza. Acá hay un tema claro porque hay una distinta perspectiva ideológica de como vemos nosotros las cosas y como las ve el gobierno".



















Por su parte, Schmid al ser consultado sobre que tan lejos están de un paro, sostuvo que "Este martes vamos a anunciar una medida de fuerza, porque hay una gran voluntad de expresar el malestar que existe en vastos sectores de la población".

















Al respecto puntualizó que "En el marco de la protesta vamos a anunciar la realización de la medida de fuerza, que nosotros creemos que será entre lo que va de marzo y seguramente los primeros días de abril si no hay una rectificación del trazado económico; va a haber mañana una respuesta de esa naturaleza".











Sobre las expectativas para mañana, el dirigente cegetista y portuario destacó que "Esperamos que haya una enorme cantidad de trabajadores que va a expresar el malestar que estamos atravesando, empezando por la inflación y terminando por los despidos y las suspensiones".













Fuente: Télam

