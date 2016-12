Indio Solari confirmó que trabaja en su "última obra"

No tengo un futuro muy largo, al menos arriba del escenario", admite el Indio Solari , en la nota que le concedió a la revista Rolling Stone, en la que habla del mal de Parkinson, la enfermedad que padece y que reconció en su útimo show en Tandil.













"Cuando tenés una enfermedad así, el reloj empieza a funcionar", cuenta el excantante de los Redonditos de Ricota y en un esfuerzo por hacer entender la dimensión de su padecimiento, explica: "Para esta enfermedad todavía no hay cura, te mantienen, medianamente".













"Las últimas veces ya estaba enfermo, y cuando creía que no, ya estaba enfermo también. Y no tenía tratamiento y no estaba haciendo nada de lo que estoy haciendo. Tengo fe en este momento, pero no puedo hacer seis shows en el año", añade sin perder las esperanzas.













Solari adelantó que grabó un centenar de demos con vistas al nuevo álbum que espera lanzar cuanto antes junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, aunque confesó que hasta que no tiene en la cabeza el título del disco no puede empezar a grabarlo y aunque lo pensó mucho, todavía no lo tiene.













"Entonces ahí empiezo a cranear, o a buscar en mis cuadernos, que tengo doce millones -sigue-. Porque yo escribo en lo que llamo La Cantera: escribo cosas que se me ocurren, sueltas. A veces porque creo que son ingeniosas, a veces porque creo que me representan, qué sé yo".













"Tiene que ser impresionante, cuando no tengo nada que perder. Y eso es lo que hizo Bowie, una obra maestra", se entusiasma, mientras espera el Solari aseguró que este álbum será su "última obra"., se entusiasma, mientras espera el concierto que ofrecerá el









En la nota que encabeza la edición de diciembre de Rolling Stone, el Indio también habla de su método compositivo, la relación con sus fans, la infancia, la relación con su padre, la situación política del país, su cuenta de Facebook y algunos detalles del funcionamiento interno de los Redondos.









Fuente: La Capital