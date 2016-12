Hospital de Hinojo: "Es terrible, después de las 20hs. no te puede pasar nada"

El reclamo continúa. Vecinos de la localidad de Hinojo vuelven a convocar a una asamblea para reclamar una vez más por la falta de médicos en el Hospital de la localidad.









Infoeme, Claudia Adorno contó: "La En diálogo con, Claudia Adorno contó: "La convocatoria es para este viernes. En el Hospital está todo igual, tenemos guardia hasta las 20:00hs. luego no hay nada".









No hay médicos ni ambulancias, si pasa algo tenemos que solicitar a Sierra Chica u Olavarría.











A su vez, Adorno contó: "El 31 de octubre me descompuse con un pico de presión y no me podía mover, mi marido fue hasta el Hospital y le dijeron que no había médicos. Luego otros vecinos también recurrieron y debieron llamar a Olavarría para que manden una ambulancia".









Es terrible, después de las 20:00 hs. no te puede pasar nada.















"El petitorio solicita un médico de guardia las 24hs. Las firmas ya están todas juntadas entre los vecinos de Hinojo y Colonia Hinojo, fue firmado por más de mil personas" añadió la vecina. añadió la vecina.













Este viernes 25 en el Centro de Jubilados de la localidad se realizará la asamblea: "Estamos pidiendo por un derecho que es la salud, no es que me pasó a mí solamente, hay niños, somos todos, nosotros dependemos todos del Hospital. Ni siquiera hay insumos. No puede ser que por una descompostura tengan que llevarte hasta Olavarría" finalizó.