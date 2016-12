"Hicimos autocrítica pero no dejamos una provincia destruida, eso es falso"

Este viernes desde las 15:00 hs. con la presencia de la Diputada Nacional y ex ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, se lleva a cabo un encuentro Provincial de Concejalas del Frente Para La Victoria









En diálogo con Infoeme, la Diputada en principio se refirió a su visita: "Quiero agradecer a la Presidente del Partido Justicialista en Olavarría, Adriana Capuano quien abrió las puertas para que las concejales de muchos sitios de la provincia puedan estar hoy aquí, para compartir nuestras problemáticas, elaborar metodologías y por sobre todas las cosas proyectos concretos que saldrán de esta reunión, para poder proponerle a nuestra comunidad el sueño que nos permita el año que viene nuevamente estar en los concejos deliberantes, en los lugares de decisión a la par de los varones".









WhatsApp Image 2016-11-18 at 3.24.12 PM.jpeg











"Hubo un logro muy importante como lo es la ley de paridad, nosotros hicimos una campaña a lo largo de todo este año, la cual tenía que ver con construir igualdad entre varones y mujeres a la hora de acceder al poder. Las mujeres argentinas somos el 51% de la población y creemos que tiene que haber justicia equitativa para estar en los lugares de poder, no para estar por encima sino para complementar nuestro aporte y nuestra perspectiva de la política. Esta vez se logró y el año que viene las leyes serán más igualitarias". A su vez, destacó:













"El partido está absolutamente ordenado y dinámico, su presidente Fernando Espinoza generando acciones, en el día de ayer en el marco del día del militante presentamos la nueva plataforma digital del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, a la cual pueden adherir todos los concejos de partido de los 135 municipios". En cuanto al Partido Justicialista y su actual conducción, Álvarez Rodriguez remarcó:













La legisladora también habló del actual gobierno, nacional y provincial: "Estamos en una realidad muy amenazante para el pleno de la sociedad, es una realidad que en este gobierno de Mauricio Macri y de Vidal en la Provincia todos los días queda gente sin trabajo, acá mismo en Olavarría con la situación de Cerro Negro, esto no es algo ajeno a lo que pasa en los otros Municipios. Esto no sólo causa desocupación sino el dolor en cada una de esas familias, que tienen que volver a los comedores públicos".









WhatsApp Image 2016-11-18 at 3.23.58 PM.jpeg











Mintieron cuando dijeron que las cosas buenas las iban a continuar y que las que estaban mal las iban a mejorar. No mejoran las que estaban mal y quitan las que estaban bien, gobiernan para sectores muy concentrados.











También puntualizó en María Eugenia Vidal: "Entendemos que es positivo que haya por primera vez en la historia una mujer que gobierna la Provincia de Buenos Aires, pero también sentimos que ese poder femenino no derrama ya que tiene a una sola mujer dentro de su gabinete, que es la ministra de Salud, sobre 19 ministerios. Creemos que es importante que cada mujer que llegue a un lugar de decisión abra la puerta a una mujer que acompañe".













La ex ministra de Gobierno de Daniel Scioli habló de su actual relación con el ex Gobernador y ex candidato presidencial: "Con Daniel la situación es la misma de siempre, yo lo veo semanalmente, trabajamos en política, el está recorriendo la provincia acercándose a los barrios, hemos hecho una fuerte autocrítica pero eso no implica que dejamos una provincia destruida, no es cierto, eso es falso. A una provincia endeudada nadie le da crédito externo como le dieron a Vidal, como nunca en la historia. A una provincia que tenía el nivel más bajo de mortalidad infantil, en su historia, no se le puede decir que no se hizo nada".













"Hace un año discutíamos si los trabajadores pagaban ganancias o no, ahora discutimos si tienen trabajo o no o si les alcanza llegar al día 20 con la inflación que tenemos y pueden comprar alimentos, la discusión cambió" disparó sobre el final de la charla.