"Estoy muy feliz con lo que he logrado"





Luego de su presentación en el escenario "Horacio Guarany", Soledad brindó una conferencia de prensa y se refirió al momento musical que atraviesa y el camino recorrido hasta acá.





Respecto al Festival de Doma y Folclore de nuestra ciudad dijo que "ha crecido en todo sentido, tanto en cantidad de gente como en cantidad de días. Que sigan queriendo contar con mi presencia es muy importante".





De su presente en la música, la de Arequito expresó: "Es un momento de reconocimiento conmigo misma. A mi lo que a veces me cuesta es valorar todo lo que me ha pasado y lo que he logrado. La peor crítica que tengo soy yo misma, soy bastante exigente conmigo misma".





Si bien 20 años es poco, porque lo comparas con los Manseros Santiagueños y es menos de la mitad del camino que ellos recorrieron, yo siento que he logrado cosas muy lindas. Estoy muy feliz con lo que he logrado.





"El crecimiento ha tenido que ver con las búsquedas constantes. Hoy alguien me dijo que yo siempre trato de reinventarme, y es un poco también lo que yo siento. Lógicamente que cuando aparecí fue una novedad. Una novedad que llamó la atención. Después para sostenerme en el tiempo entendí que había que trabajar y crecer en otros aspectos", declaró la "Sole".