"Estos festivales tienen ese condimento especial que es la familia"

Luego del show que brindó en el Festival de Doma y Folclore el cantante expresó: "Es un placer estar acá, es la cuarta vez que estoy en Olavarría y la primera vez que vengo al festival, estoy muy agradecido, fue una noche espectacular".





En cuanto a la respuesta del público dijo: "Me sorprendió para bien, hoy estaba muy prendido, no nos dejaban ir y cantamos un par de canciones más".







Sin duda se vio sorprendido por el publico y por como se dio este 2016 sobre ello expresó: "Este era un año que se suponía de descanso porque estamos con la composición y producción del próximo disco que sale en marzo" y agregó "Había tanto pedido de concierto que comenzamos a girar con este disco 'Tus ojos mis ojos', que nos dio muchísimas alegrías, esta por cumplir tres años el disco.





Sobre su participación en los festivales expresó: "Me encantan los festivales que se dan en todo el país y en toda América y por supuesto cuando son así familiares".





Sin duda este festival le dio otra visibilidad, sobre ello destacó: "Hay gente que me escucha por la radio pero no es que va a verme a un teatro cuando hacemos conciertos y es un desafío que está buenísimo porque tengo la oportunidad que la gente me descubra y el que nunca tuvo la oportunidad de descubrirme acá lo pudo hacer".





Axel contó como vivió parte del show "De repente cuando veo al publico de diferentes edades es que incorporo canciones como ángel dorado que no lo venia haciendo últimamente pero es una temática mas familiar, más profunda".





"Este tipo de festivales tiene ese condimento espectacular que es la familia, desde los chicos a los abuelos compartiendo estos momentos de unidad" reflexionó el cantante.







En cuanto al show dijo cual es su objetivo: "Intento que los show sean de celebración, alegría que después de los reveses que da la vida día a día intento que el concierto sean dos horas de disfrutar y que la familia se regocije".





Sobre su perfil solidario Axel contó: "Desde chicos me inculcaron valores y trato de transmitirlos a mis hijos y al público que, como siempre digo, somos una gran familia, son valores que puedo transmitirlos a través de algunas canciones".