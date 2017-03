Este domingo por primera vez se realizará elección de delegados

Serán 17 los candidatos a delegados que participarán de la Consulta Popular No Vinculante durante esta jornada en las distintas localidades.

Este 19 de marzo se realizará la Consulta Popular no Vinculante que elegirá a los Delegados Municipales de las localidades del Partido de Olavarría.









La convocatoria consiste en una Consulta Popular No Vinculante en la que los vecinos de las localidades pueden expresar su voto para elegir a los Delegados Municipales (período 2017 – 2019) de: Hinojo, Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra, Santa Luisa, Recalde y Espigas.









Dicha consulta se llevará a cabo este domingo en simultáneo en cada una de las localidades en cada mesa de 10:00 a 16:00 hs. Si bien no es obligatoria, claramente existe interés en conocer la opinión de la comunidad , por lo cual se invita a los ciudadanos a involucrarse en esta iniciativa.









Pueden votar todos los ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría. Por el contrario, no podrán sufragar aquellas personas que no figuren en el padrón o se encuentren tachados, quienes no presenten su DNI o exhiban Libreta Cívica o de Enrolamiento o DNI emitido en fecha anterior al que figura en el padrón.













Quienes participan de esta elección son:





-Delegación de Loma Negra: Gladys Elizabeth Ramón, María Valeria Milía y Silvia Adriana Pereira.

-Delegación de Sierras Bayas: Sergio Javier Stoessel y Guillermo Reynaldo Rikal.





-Delegación de Sierra Chica: Néstor Adrián Crevatín y Oscar Hermógenes Sánchez.





-Delegación de Hinojo: Walter Alberto Scipioni, Raúl Oscar Kuhn, Susana Beatriz Karlau y Pedro Alberto Arias.

-Delegación de Recalde: Andrea Yanina Dotzel y Carlos Alberto Fernández Izaguirre.





-Delegación de Espigas: Luis Alberto Mansur, Fabricio Javier Pedrero y Héctor Daniel Parra.





-Delegación de Santa Luisa: Mariel Elizabeth Arouxet.