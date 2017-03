A cinco días para el histórico recital del Indio Solari en Olavarría, los productores del evento, Marcos y Matías Peuscovich, junto al intendente Ezequiel Galli y el jefe Distrital de Policía Mario Busto, se refirieron a distintos aspectos organizativos vinculados a la previa y al show que el Indio Solari brindará en nuestra ciudad.

En díalogo con los medios Matías Peuscovich, advirtió que las cifras que circulan sobre la cantidad de espectadores son equívocas: " Hasta el momento no llegamos a 80 mil entradas. Es algo importante. Las versiones de 200 mil personas tienen que ver con los distribuidores y la venta. Se está diciendo un delirio en cuanto a la cantidad de gente. Y este no es un evento inédito, es inédito para Olavarría. Y no va a venir tres veces más que Tandil el año pasado, vamos a estar en una cantidad similar y es una súper convocatoria" dijo





Los productores esperan entre 140 y 150 mil espectadores



"Vamos a llegar a esa cifra. Es muchísima gente pero este concepto de una ciudad arriba de la otra no tiene asidero- La gente va a entrar a la ciudad por rutas diseñadas, en un sector de la ciudad, la gente baja de los micros, irá al predio, al show y se va. Habrá cinco mil o seis mil personas que es la capacidad hotelera y un poco más en campings . No es la primera vez que se hace y sabemos la gente que viene".

En este sentido, Marcos Peuscovich agegó: "El salto de 150 a 50 mil más es simpático pero no se toma dimensión. Es un estadio Único más" comparó.

peusco2.jpg

"Estamos felices y las cosas están saliendo muy bien. Queremos que sea un evento positivo, es un evento sin publicidad, sin banda soporte, no es un festival. Estamos felices y nos gustaría que la gente de Olavarría sea receptiva" explicó Matías Peuscovich

En ese sentido, pidió una actitud positiva a los vecinos para los visitantes: "Si hay gente que llama a la policía porque hay un chico de rasta, o empiezan las hostilidades o el negocio cierra la cortina si nos preocupan. Olavarría no es una ciudad turística y lo entendemos pero pedimos una ciudad positiva" dijo.

"Es un evento que no sucede habitualmente en Argentina ni en otra parte del mundo . Es un evento impresionante con una gran cantidad de gente que viene a divertirse.





Todos son hinchas del Indio, va a ser una fiesta



Peuscovich consideró una garantía tener a Mario Busto – Jefe Distrital de Policía: "Es una de las razones por la que elegimos a Olavarría es porque ya trabajamos con él en Tandil" expresó.

peusco.jpg

"Las horas que está la gente en la Ciudad es de las 09:00 a las 16:00, después vamos a abrir el predio y ya las cinco de a la tarde hay más gente adentro que afuera" advirtió.

El productor consideró que en Olavarría "El evento se instaló más como algo económico que cultural y están cobrando barbaridad por colchonetas en el piso, con un solo baño"

Consultado sobre la fecha del show a veinte años de la prohibición de los Redondos afirmó: "Esto no es ni revanchismo contra Eseverri ni una segunda oportunidad. Para la Ciudad lo es pero no venimos a decirle a Olavarría ahora te damos la oportunidad. Elegimos una ciudad que reunía s condiciones para tocar. Podía haber sido este año pasado o del que viene. Entendemos que es simbólico lo de los 20 años pero es una casualidad" expresó.