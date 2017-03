"El Concejo puede llamar a interpelación o constituir una comisión especial"

Luego del encuentro que se concretó en el Salón Blanco de la Municipalidad, entre casi la totalidad de concejales locales y el intendente Ezequiel Galli, el presidente del Concejo Deliberante y concejal de Olavarría Para la Victoria Eduardo Rodríguez habló con los medios.













Rodríguez, en principio contó: "Esta mañana tuvimos una reunión de labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques políticos, con respecto a lo sucedido el fin de semana. En la misma recibimos la invitación por parte del bloque oficialista, del intendente Galli y al mismo tiempo el pedido de interpelación que hizo el bloque UNA".













Luego, el presidente del HCD, agregó: "A las once de la mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad, la mayoría de los concejales estuvimos ahí, una reunión que si bien se anunció a las once, comenzó once y veinte, la cual no duró más de diez minutos y donde el intendente pidió reserva de la misma. Se explayó sobre el rol que tuvo el Municipio y el intendente en el recital, tras lo cual los concejales hicimos algunas consultas y nos retiramos".













"En particular quiero decir que el día de hoy hemos recibido un pedido de informes del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, sobre las distintas cuestiones que tienen que ver con la organización del recital. Le consultamos al intendente si había recibido este pedido y le requerimos toda la información correspondiente para poder analizar lo que pasó. Hubo otros concejales que también hicieron pedidos de información" detalló. detalló.









El Concejo en los próximos días va a determinar si habrá una interpelación al Jefe Comunal.











"La reunión fue una exposición del intendente sobre el rol que tuvo el Municipio respecto de la organización, no muy lejana a su conferencia" sintetizó el edil. Y sumó: "El Concejo puede llamar a una interpelación o puede constituir una comisión especial o habilitar el mecanismo que está establecido en la Ley Orgánica de la Municipalidades. Eso es lo que aún no está definido. El intendente se comprometió a brindar todas las herramientas e información que le estamos requiriendo".









Por último, Eduardo Rodríguez indicó: "Hay otras inquietudes, queremos saber cuál es el alcance del decreto de declaración de interés municipal que en el día de ayer, por la consulta que hicieron los concejales, todavía al 8 de marzo no estaba firmado, así que no había ningún decreto vinculado a la realización del espectáculo. Con lo cual queremos saber qué alcance tiene".