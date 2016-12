Cronograma del Festival Nacional de Doma y Folklore

Desde el martes 6 y hasta el domingo 11 se realizará el Festival Nacional de Doma y Folklore en el Club Racing.









Desde la organización informan que el costo de las entradas diarias es de martes a domingo: 300 pesos por persona y se adquieren en el predio (Las personas que compren las entradas del día martes 6, deben guardarlas porque con la misma pueden acceder el miércoles 7).







Las entradas no se deben recortar por día: se perforará el día correspondiente y se entregará la pulsera. Las pulseras no deben quitarse por ningún motivo para poder tener libre acceso en el día: en caso de extravío el personal no se hace responsable.





Los niños hasta 12 años (inclusive) no pagan: los mismos deben presentar DNI en el acceso.











Programa:





Martes 6 de diciembre

19:00 hs. Peñas con la presentación de Alta Gamma; Artesanos;

Certamen de canto "Talentos Latentes"; apertura con el Ballet Folclórico Municipal.









Miércoles 7 de diciembre

Peñas; escenario mayor, desde las 20: 00 hs. Ballet Folclórico Municipal; Nico Díaz; Belén Laurenz; Gustavo Corvi, Los de Maza; Indios de Ahora; Sonia Vega y el cierre a cargo de Soledad Pastoruti









Jueves 8 de diciembre

Peñas; Escenario mayor, desde las 20:00 hs. Ballet Folclórico Municipal; Agustina Romero; Carlos Cabral; Suyán; Ramiro Hittaller

Huella Pampa; Yamila Cafrune; Luciano Pereyra





Viiernes 9 de diciembre

Peñas, Inicio de Jineteada de bastos con encimera: 17:00 hs. Escenario mayor, desde las 20:00 hs.; Ballet Folclórico Municipal; Martín Barraza Payana; Marcelo Miraglia; Daiana Colamarino; Claudio González; Leonardo Miranda; Axel









Sábado 10 de diciembre

Peñas; Segundo día de jineteada, desde las 17:00 hs. Escenario mayor, desde las 20:00 hs. Ballet Folclórico Municipal; Don Argañaraz; Cabales; Raúl Palma; Beto Moya; Pancho Fuentes; Elección de la Reina; Canto 4; el Chaqueño Palavecino.









Domingo 11 de diciembre

Peñas, Sorteos finales 17:00 hs. Final de Jineteada; Escenario mayor, desde las 20:00 hs.; Ballet Folclórico Municipal; Abel Ivroud; Los Nogales (Alma Santiagueña); Karina Bettiga; Carlos Ramón Fernández; Los Tekis