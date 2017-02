Conmovedora historia de una joven que ayudó a un hombre indigente

Este martes, Daiana Luz Enseñat publicó en su cuenta de Facebook una conmovedora historia. En ella cuenta cómo conoció a Omar, un hombre que se encontraba en situación de calle en nuestra ciudad (en un descampado de Colón y Pellegrini) y ahora vive junto a la familia de esta joven que no deja de sorprender con este enorme gesto de solidaridad.













Al mismo tiempo, la comunidad pide que desde el Estado den alguna respuesta para poder ayudar al hombre que necesita componer su estado de salud y disponer de algún lugar donde vivir dignamente.









conmovedora2.jpg











Esta es la historia de Daiana:













"Y bueno, como dije ayer, no es lo mismo que con los animales, yo no me puedo llevar a una persona a la rastra, pero le prometí que iba a volver y parece que le gane por cansancio. Omar está bajo techo, limpio, y acostado en una cama, me comuniqué con gente de Mendoza, el ya no tiene familia, sólo una hija en Salta, Oran, pero no tiene comunicación, no quiere por el momento comunicarse.





Dicho sea de paso, no los escracho con nombre y apellido pero saben quiénes son, no tienen vergüenza, le dieron una pieza ''para cuidar la casa'' y le robaron lo que cobraba de jubilación, los cigarrillos y todo lo que tenia.





La historia de Omar es complicada, pasó por muchas cosas feas, le han pegado en la calle, le han tirado piedras, le han quemado las cosas, pero sin embargo hoy lo fui a buscar, y cuando le dije: ¿vamos? me dijo "VAMOS". Juntamos todas las cosas con mamá y el pibe del taller vino en una combi a ayudarnos a llevar todo (gracias Juani, sos un capo!) Mientras nos íbamos del lugar no se largó a llorar, sino que se desarmó en pedazos, lloraba desgarradamente, y entró a casa emocionado y no paraba, hasta que dijo, menos sufrimiento por fin, mientras acariciaba a los perros.









conmovedora1.jpg







El no fue más a cobrar su jubilación porque apenas puede caminar, así que nos vamos a encargar de llevarlo y arreglar ese tema, también tiene lastimado el cuerpo, sangra, tiene tiempo de abandono. Seguramente lo llevemos al hospital para que lo revisen y curen. Es una persona complicada, muy tímida, respetuosa, no se anima a pedir lo que quiere, tampoco quiere aceptar mucho, se siente débil, triste, no tiene nada en el mundo.





conmovedora3.jpg







Ahora nos tiene a nosotros, pero caemos en la realidad, le podemos brindar todo, pero la idea es que él tenga un techo, ni bien esté recuperado del todo, para que pueda vivir su vejez dignamente y en paz. En casa lo vamos a aguantar todo el tiempo que necesite y se recupere, por fuera y por dentro (que es donde más dañado está) pero necesitamos si o si conseguirle un lugar, para él, que esté a su nombre, que sea de su propiedad, se arregla con poco, sobrevivió en la calle, no necesita mucho. ¿Me ayudan a llegar a los oídos de alguien por favor? ¿Me ayudan a cambiarle la vida a Omar? estoy segura que el abrazo que le di fue el primero en años... ¿Vamos todos a salvar una vida? vamos, todos, comprometámonos a que tenga un lugar propio y esté tranquilo. El municipio, Acción social, lo que sea, alguien tiene que activar".