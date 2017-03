Casi un millón de turistas viajaron y gastaron dos mil millones

Así lo informo la CAME. Indicaron que se gastaron $ 2.070 millones en un fin de semana largo con ventas "dispares" por el éxodo a Chile. El informe.

Casi un millón de turistas viajaron entre el viernes 24 y el domingo 26 de marzo por la Argentina y realizaron un gasto de $ 2.070 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ). No obstante, la entidad sostuvo que las ventas fueron muy dispares entre provincias por la afluencia de turistas Chile en "tours de compras" (sólo el viernes, el primer día del fin de semana largo , se registraron 9.010 personas por el Paso Internacional del Cristo Redentor).













"Lo que restó público y sobre todo ventas, fue la competencia que ofrecieron lugares como Chile hacia donde se dirigieron muchos argentinos en busca de paseos de compras y aprovechando los precios más competitivos. Además, para esta fecha los trasandinos ofrecieron descuentos de 30% para los turistas que presentaran DNI. Nuevamente se vieron kilómetros de colas y hubo hasta 5 horas de espera para cruzar la Cordillera", detalla el informe.













Asimismo, remarca que el año pasado, el feriado por la conmemoración del Día de la Memoria coincidió con Semana Santa y no se pudo comparar. Sin embargo, agrega que los comercios y operadores turísticos consultados por CAME aseguraron que la cantidad de gente que viajó y compró "fue buena para este tipo de fechas que no son los más convocantes en materia de ocio y recreación".













En tanto, la circulación de gente fue modesta pero buena y si bien no se puede comparar con 2016 porque aquella fecha coincidió con Semana Santa, los comercios tuvieron un fin de semana bastante activo, indica. La estadía media se mantuvo en 2,6 días, similar a 2016, y el gasto promedio diario rondó los $690 por turista, un nivel muy parecido al registrado durante el "finde extralargo" de carnaval. En tanto, los destinos más elegidos fueron las ciudades con mar, ríos, lagunas o termas como las de la costa argentina, de Córdoba o Entre Ríos.













En lo que va de 2017, ya hubo 2 fines de semanas largos (Carnaval y el Día de la Memoria) donde viajaron 3.150.000 turistas con pernocte y dejaron ingresos directos por $7.626 millones en las economías regionales del país.













Fuente: Ambito.com