Bajamón a los vecinos: "No se dejen presionar por el Gobierno de Galli"

Este martes, desde el bloque informaron que el primero de los proyectos tiene que ver con una cuestión de tránsito que se plantea en la zona del Barrio Amparo Castro , mas precisamente en las inmediaciones de la Escuela Nº 24.













Bajamón expresó: "Los fomentistas, vecinos y la comunidad de la escuela, están preocupados por lo peligroso que está el tránsito sobre la calle Vélez Sarsfield, entre Amparo Castro y Avenida Saavedra. Hemos solicitado al Gobierno de Galli que intervenga rápidamente para evitar tener que lamentar lo que todos no queremos".













El segundo de los proyectos también está relacionado con el tránsito y en este caso presentó una Ordenanza, para que se abra un separador de avenidas en la intersección de Avellaneda y Leloir, que impide a los vecinos ingresar a la avenida y doblar a la izquierda para salir del sector.









El Concejal del Frente para la Victoria en ese sentido opinó que "si sumas todas las cuadras de mas que tenes que hacer por no estar abierto ese separador y con la nafta al doble que el año pasado, los vecinos se podrían ahorrar unos cuanto pesos, a no ser que el Gobierno Municipal autorice a doblar a la izquierda y en "u" a la altura de Corrientes, cosa que no me sorprendería porque están haciendo cualquier cosa con tal de cobrar multas".









También presento un Proyecto de Resolución "adhiriendo al Proyecto de Ley presentado por el Diputado Funes para que se garantice el sostenimiento y desarrollo de los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, tortura y exterminio y que hoy se encuentran constituidos como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos".













"para que se establezca con claridad que la Fiesta del Granito Rojo en Sierra Chica se desarrolle el último día del Calendario de Actividades Culturales de la Municipalidad de Olavarría". El cuarto proyecto presentado por el Concejal Bajamón, es una Ordenanza













En tal sentido el edil del Frente para la Victoria adelantó: "Estamos preocupados con la continuidad de las Fiestas Populares y la falta de apoyo del Gobierno Municipal, también nos sorprende un mensaje que queda en el aire como que si te quejás en el Concejo Deliberante no recibís apoyo y yo les digo a los vecinos que vengan al Concejo con tranquilidad, porque por la intervención de los concejales se han resuelto muchos temas, hay que actuar en comunión los concejales con el pueblo y los temas se resuelven, sino pregunten en Loma Negra cómo conseguimos que una licitación de ampliación de red de gas que la habían frenado desde el Gobierno de Galli, vecinos y concejales juntos logramos que se reactive la obra y hoy se está ejecutando".













"que se declare de Interés Social el Barrio Iglesias Cristianas Evangélicas en el cual se construyen 99 viviendas", en ese tema adelantó que "se busca que todos los barrios por esfuerzo propio tengan el mismo tratamiento, lo hicimos en Hinojo, en Sierra Chica, en el Pickelado y ahora en el BICE que se ve el esfuerzo que hacen los vecinos, estos barrios no son emprendimientos privados, son el sacrificio de muchos años de organización, de gestión y de autofinanciamiento y lo menos que podemos hacer es no ayudarlos con una Declaración de este tipo". Finalmente Saúl Bajamón pidióen ese tema adelantó que













Mas adelante Saúl Bajamón contó "recuerdo cuando la Cooperativa de Electricidad quería cobrarle la extensión de la red eléctrica a la Cooperativa de Viviendas "Unión Hinojense", le pasó un presupuesto que era inalcanzable para los vecinos que estaban construyendo por esfuerzo propio y aparte pagaban alquiler, les avisamos... el Barrio está Declarado de Interés Social y conocemos el camino para que no le cobren la extensión de los servicios y así fue, hoy tienen el tendido de red eléctrico por intervención de este Concejo Deliberante".