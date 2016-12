Aumento del agua: "Hay que respetar la voluntad del Concejo"

Este jueves durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó un aumento del 30 por ciento en la factura del agua , en dos veces, a partir del mes de febrero. Distinto al 80 por ciento que había solicitado Coopelectric.









"Si el Concejo, después de tanto estudio y análisis, incluida la audiencia pública, llegó a que el 30 por ciento de aumento era lo lógico y razonable, hay que respetar la voluntad del Concejo Deliberante que es la expresión del pueblo en el poder legislativo". En ese contexto y en diálogo con LU32, el Intendente Ezequiel Galli declaró:









A su vez, remarcó: "Desde Coopelectric no escuché voces aún así que no puedo hablar de lo que piensan de este aumento, tampoco podemos pensar, que si fue algo muy estudiado, que no sea la manera correcta".