El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMO), José Salvador Stuppia, mostró su descontento ante la nota sobre la propuesta salarial que el Ejecutivo dio a conocer a los medios y consideró que la negociación “se ha roto”.

En declaraciones a Infoeme, el sindicalista sostuvo: “Si me mandan una nota personal no la podés sacar en los medios. Es una falta de respeto. Así no se negocia, por carta. Están muy equivocados. Se ve la falta de cintura política que tienen. No saben negociar, indudablemente. Vos cuando hacés una propuesta la modificas. La negociación se ha roto por impericia del Intendente” advirtió.

Respecto a la propuesta salarial del Ejecutivo, Stuppia indicó: “El aumento representa para la gente de más abajo 1500 pesos en dos veces, con la inflación y el descalabro económico que hay” sostuvo para luego acusar al Jefe Comunal de salir “como abogado a defender a las cementeras, y no a los propios olavarrienses. Si los tipos tienen más rentabilidad, más tienen que pagar. Es un principio de justicia” sostuvo.

Luego insistió sobre el impacto que el acuerdo paritario implica para la economía local: “Los sueldos de los 2500 municipales son una movilidad importante para el mercado interno de Olavarría, con el pequeño y mediano comerciante, la pequeña y mediana empresa. Los condena a la recesión” opinó.

Stuppia rechazó la opción de una paritaria a septiembre con una eventual revisión: “Son novatos, tienen errores de adolescentes en la política. Los gremios privados no tienen nada que ver con nosotros, nuestra paritaria es de mayo a mayo, no a septiembre o diciembre” consideró.

Sobre los pasos a seguir, el titular del STMO anticipó: “Vamos a tener una asamblea el jueves a las 16:00 ya para tomar decisiones concretas, por la falta de diálogo y el error político del Intendente. La negociación hoy está rota, iremos a las medidas directas y la asamblea decidirá. La gente está muy cansada e indignada. Se está viendo el verdadero Galli, es un provocador social” concluyó.