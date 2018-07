Covatti volvió a ser séptimo en la segunda final

Pasado el mediodía el T4000 pudo disputar la final, pese al mal clima la competencia se puso en marcha y contó con el dominio absoluto del "Tiki" Pérez, hasta que promediando la final Maximo Tonlorenzi pudo alcanzar el puntero y llegar a superarlo. El dominio duró poco porque Tonlorenzi se pasó de largo y debió resignar la primera ubicación.

Finalmente la bandera a cuadros sentenció el triunfo de Emanuel Pérez Bravo, que se lleva puntos muy importantes de Olavarría ya que ganó las dos finales que disputó la categoría.

Para el piloto de Olavarría no fue un buen domingo, ya que le tocó inaugurar la actividad con una pista muy húmeda y con escasa visibilidad dada la niebla.

A la hora de la final comenzó avanzando bien y llegó a luchar dentro se los diez con buenas maniobras, pero cuando marchaba séptimo tuvo un toque con el "Vasco" Zubía, producto de que el olavarriense casi pierde el auto.

Finalmente vio la bandera a cuadros en el séptimo lugar, pero no muy conforme, ya que pretendía más en esta oportunidad de local. "La verdad que se complicó todo, ya desde tener que clasificar con la pista muy húmeda, para mi no se podía. En la final venía avanzando, Zubía me frenó mucho y no pude adelantar más y después lo del toque, la verdad no lo pude evitar, no me quedó otra que salir para ese lado", sintetizó Covatti.

Antes, todavía con niebla, la Fórmula Metropolitana había disputado su final con Juan Cruz Piorno que se quedó con el triunfo, en una carrera donde la primera complicación apareció en la largada cuando el puntero se pasó de largo. La punta fue cambiando de líder hasta que Piorno tomó el control. Gianfranco Bárbara arribó segundo y Mancuso completó el podio.