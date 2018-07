Policía, futura médica y la representante local en los panamericanos universitarios

La olavarriense será una de las 14 futbolistas que se presenten en Brasil desde el 19 de julio en los Juegos Panamericanos Universitarios.



Empezando la cuenta regresiva para la cita internacional, Lucía Reyes dialogó con Infoeme sobre sus inicios, lo que espera de la competencia y sobre lo difícil que es repartir el tiempo entre el trabajo, el estudio y una actividad que ama.



“Es difícil repartir el tiempo entre el trabajo, la `facu` y el deporte que siempre queda en última instancia” comenzó diciendo la estudiante de medicina en la Universidad Nacional del Centro para luego agregar: “Además de ser la única de Olavarría soy la única en representación de la UNICEN lo que me da mucho orgullo”.



La futbolista que comenzó con la práctica a los 4 años en la Escuela Luz y Fuerza destaca que “es una gran experiencia para mí porque nunca salí siquiera del país y mucho menos competí en este tipo de competencias”.



Luego, la policía científica afirmó: “La Universidad me da la posibilidad de participar en este tipo de eventos porque en los JUR –Juegos Universitarios Regionales- fueron a vernos los entrenadores de las selecciones y porque me da los pasajes; pero la FEDUA no solventa los gastos que salen del bolsillo de cada participante”.



Debido a un ajuste en el área educativa, los más de 200 deportistas debieron abonar sus boletos de ida y vuelta a Río de Janeiro donde desde el próximo 19 de julio se llevarán a cabo la primera edición de los FISU América.



El futsal femenino, con la olavarriense en el plantel, comenzará con la disputa desde el 22 del venidero mes hasta el último día del certamen previsto para el día 28.



“Siendo del interior se complica para viajar, la mayoría son del Conurbano y es mucho más fácil que lleguen hasta la Universidad de Quilmes donde se entrena” dijo quien aprovecha su poco tiempo libre para jugar con el Drinkin Team, el equipo de sus amigas, “los últimos entrenamientos son 12, 13 y 14 y en esos voy a estar presente para ultimar los detalles para la competencia”.



La jugadora del CEF 44 “Oscar Landoni” resaltó que a pesar de que sea difícil repartir el tiempo entre el trabajo, el estudio y el fútbol va a jugar “porque me pedí mis vacaciones en el trabajo para representar a la Argentina”.



“Es una gran experiencia para mí, espero disfrutar al máximo esta oportunidad porque es poco probable que se vuelva a repetir y estoy muy entusiasmada” sentenció la policía, futura médica y la olavarriense que dirá presente en Brasil con la “albiceleste”.

Foto: Facebook