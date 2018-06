Damián Covatti quedó 5º en el Turismo 4000 Argentino

Buen trabajo pudo realizar este viernes Damián Covatti, que tiene la oportunidad de ser local en el Turismo 4000 Argentino, presente en el Amco junto al TC Mouras, la Fórmula y el GT2000.

El olavarriense aprovechó los entrenamientos para girar con el Ford y terminó en un quinto lugar que lo mantiene expectante de poder ser gran protagonista en las dos finales que disputará la categoría, una este sábado y otra el domingo.

“La verdad que estamos bien, estuvimos cuartos en la primera tanda, tercero después y terminamos quintos. El auto está muy estable, se puede avanzar y eso es lo que más nos interesa. A la hora de clasificar me falta a mí cerrar todos los parciales en verde, para poder cerrar una buena vuelta, pero la carrera es larga y podemos terminar bien. Me falta un poco en la horquilla, en donde me hacen un poco de diferencia, pero en el resto de los lugares somos muy rápidos”, analizó Covatti.

Emmanuel Pérez Bravo fue la referencia del viernes, estableciendo 1´26”148 para la vuelta más rápida sobre el Chevrolet que alista el equipo Pereiro Motorsport. Gonzalo Aramburu fue tercero y, Ramiro Dailoff cuarto.

Entrenamiento Turismo 4000 Argentino

1 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL 01;26.148

2 BAVA, JUAN a 0.109

3 ARAMBURU, GONZALO a 0.259

4 DAILOFF, RAMIRO a 0.338

5 COVATTI, DAMIÁN a 0.600

6 KOBACH, SERGIO a 1.017

7 GARGAGLIONE, JORGE a 1.024

8 ZUBÍA, RICARDO a 1.233

9 BARTUCCI, ANTONIO a 1.255

10 MATTA, NICOLÁS a 1.323

11 RODRÍGUEZ, CLAUDIO a 1.546

12 GUINDANI, JAVIER a 1.838

13 EGUÍA, JUAN JOSÉ a 2.540

14 GRIJNIEWICZ, GABRIEL a 2.930