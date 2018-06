Weimann y Herrera cuentan sus sensaciones del viernes

El arribó del TC Mouras a Olavarría le permitirá a dos protagonistas locales, lucirse ante su gente. Ambos llegan renovados, con cambios importantes, y el viernes les permitió sacar conclusiones positivas a ambos.

Por el lado de Agustín Herrera, que cambió de categoría, luego de un magro primer semestre en el Turismo Nacional, ahora buscará ser protagonista en el Mouras de la mano de Esteban Trotta.

“Hoy giramos sólo en la última tanda, el motorista quiso probar otro carburador, y no le gustó, por eso creo que el tiempo no es el lógico nuestro, tenemos que andar mucho mejor, hicimos el cambio de motor de correr y el auto tiene que andar bien”, comenzó analizando Agustín.

El jueves tuvo su primer contacto con el Torino, y fue un día mucho más productivo: “Ayer más que nada fue adaptación mía, el auto funcionó muy bien y no presenta grandes vicios. Hoy pusimos el motor de correr y también quisieron probar un carburador que no le gustó, así que volvimos todo para atrás y listo. Tenemos una ida de trompa muy leve, pero es cuestión de ver mañana cómo está la pista y cómo se comporta con la goma nueva, no tiene mucho sentido tocar hoy, no podíamos poner otro juego de gomas, tenemos que arreglarnos con lo que hay”.

Por último, afirmó que espera confiado el día sábado. “Mañana con tranquilidad a esperar hacer una buena clasifica y una buena serie, hacía bastante que no me subía, falta probarnos en carrera ahora. Se vive diferente de local, están los afectos, los que nos siguen y están siempre con el teléfono cuando corremos afuera, hoy están acá y eso es importante, esperemos darles una alegría”, culminó.

Por su parte, Alejandro Weimann tampoco tuvo un buen comienzo de temporada y decidió dejar el Ford del equipo del “Gurí” Martínez, para apostar al UR Racing y volver a subirse a un Dodge.

“La verdad que bien, no reíamos porque en la otra carrera de Olavarría estrenamos un Torino y ahora la Dodge. Estamos tranquilos, se llegó con lo justo estoy conforme con el funcionamiento del auto, vamos trabajando y pulimos de a un segundo cuando los otros van puliendo de a una décima, pero agradecido a todo el UR Racing que hicieron un auto prácticamente cero kilómetro en 18 días, que fue cuando arreglamos con el “Chispa” (Daniel Uranga), es mérito de ellos”.

“Fuimos corrigiendo cosas, trabajando en algunos detalles, yo también acostumbrándome, es un auto diferente. Hay un gran trabajo abajo del auto, todavía tenemos que seguir puliendo detalles, todavía no vimos la cámaras, me hubiese gustado poder probar ayer para hoy estar trabajando en otras cosas, pero lo bueno es que estamos acá”.

“Esperemos poder darle una alegría a toda la gente que nos apoya, que nos acompaña, a la ente del autódromo, Daniel Uranga a Pablo Romera y también a Martín Costanzo que nos dio un gran motor”, agradeció el “Bebo”.