Los Equipos de Orientación Escolar lo más debatido en la sexta sesión del HCD

El Concejo Deliberante sesionó nuevamente en la sede de la Sociedad Española, este jueves por la tarde. Allí asistió el Frente de Unidad Docente de Olavarría y los docentes de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social con el reclamo en rechazo a la Resolución 1736/18.

Determinados bloques del Honorable Concejo Deliberante, presentaron un proyecto de resolución donde manifestaron el rechazo a la resolución 1736/18 del ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires, que requiere cambios en los Equipos de Orientación Escolar. En este sentido, la concejal Delía manifestó: “Creemos que esta medida profundiza el ajuste a la educación, vulneran los derechos laborales de los equipos de orientación escolar, lo flexibilizan y lo precarizan. No sobran equipos de orientación, todo lo contrario, falta garantizar la cobertura integral de los puestos de trabajo de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. Dicha resolución desconoce la realidad social en la que están insertas las escuelas bonaerenses”.

En este sentido, el concejal del Frente Renovador Marcelo Latorre expresó: “nos pone muy mal esta situación. Es la tercera vez que tocamos el tema enseñanza en el año ¿por qué llegamos a este punto? Si Macri en el 2015 tuvo como eje a los docentes en su discurso. La respuesta es que no les interesa la educación. No quieren formar ciudadanos, sino monotributistas. Lo que se pretende con esta ley no es nuevo. Vamos a seguir con la lucha, porque es la única manera de dignificar a los docentes".

Luego Alicia Almada del bloque Unidad Ciudadana expuso: “Aún no se ha podido dar una educación de calidad para todos, por lo que los educadores, son fundamentales. Ya no son suficientes estos profesionales que están en los EOE, sino hay que incorporar nuevos, porque hay temas nuevos y más complejos para trabajar. ¿Alcanzan los equipos que hay? No, faltan. No solo en la educación pública, sino en privada también. Estas decisiones se toman desde un sillón sin salir a ver las necesidades de las personas. Desde Unidad Ciudadana consideramos que esta ley va en contra de la educación pública, de los trabajadores, y lo más importante, de los derechos del niño. Esto se puede cambiar dando un paso atrás que no es ninguna vergüenza arrepentirse sobre una decisión mal tomada”.

Einar Iguerategui en esta línea dijo que “estas medidas se tomaron de forma inconsulta, ¿dónde está el dialogo y el consenso se pregonó Vidal? Si muchos docentes se enteraban por mensajes las medidas que se tomaban. ¿En qué ámbito se debaten estos temas? Estamos en presencia de personas insensibles. Con esta resolución dañan a la educación. Nosotros tenemos el deber de llevar la voz de los docentes. Empiecen a planificar en conjunto las políticas de estado, dejen de escudarse en slogans. La educación es el pilar de toda sociedad, si no la defendemos no lograremos una sociedad más justa”.

El concejal oficialista Martín Lastape, por otra parte leyó parte de la ley 1736/18 y dijo que “con esta resolución se pretende fortalecer la educación, ampliar los equipos para atender a las escuelas, equipos con altísimo compromiso. Respecto al ordenamiento, la ley dice que se efectuará en forma gradual y progresiva. Se tendrá en cuenta el diagnóstico de cada uno de los docentes. Algunos equipos no tendrán cambio, y los mismos se harán luego de las inspecciones correspondientes. No se puede hacer demagogia con este tema” expresó y anunció que su bloque votaría en contra de este proyecto de resolución.

El concejal opositor Federico Aguilera, le respondió a Lastape diciendo que “lo de Cambiemos es una tomada de pelo, un insulto a la inteligencia de los docentes”.

Por su parte, el concejal Sánchez expresó su repudio ante la represión que se realizó en contra de los docentes en la provincia de Chubut días atrás.

Este proyecto de resolución fue aprobado por mayoría,en medio de aplausos y reclamos por parte de los docentes y distintos gremios que que estaban presentes en el recinto, a excepción del bloque Cambiemos

Después de un cuarto intermedio, el bloque Cambiemos, presentó un proyecto de resolución en donde manifestaron el apoyo a la comunidad franciscana por los actos vandálicos realizados en la Iglesia Nuestra Señora de Monte Viggiano, que fue aprobado por unanimidad de los bloques.

El Bloque Frente Renovador por su parte, presentó un proyecto de resolución en donde le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que la empresa encargada de la recolección de basura, recoja los residuos ubicados sobre avenida Pueyrredón entre calles Independencia y San Lorenzo. Por este motivo, el concejal Latorre dijo: “Hemos estado reunidos con los vecinos que vienen teniendo muchos problemas. Allí hay muchos departamentos vacíos que se usan como basural. Ahora están organizando para hacer una junta vecinal para resolver la mayoría de los problemas. Vamos a seguir apoyando a los vecinos y también vamos a solicitar cartelería correspondiente para que no se genere más suciedad en el lugar”.

En esta línea, Radicales Convergentes, le solicitó al Ejecutivo Municipal que garantice a los vecinos de Olavarría el servicio de barrido y limpieza de las calles. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad

Más tarde, el mismo bloque, presentó un pedido al Ejecutivo para que realice las obras necesarias e inmediatas en determinadas calles de la ciudad. “Que al menos mejoren las calles del barrio Tiro Federal con cordón cuneta” pidió la concejal Gabriela Delía. El pedido fue aprobado por unanimidad.

Más adelante, el bloque Cambiemos presentó un proyecto de resolución manifestando el repudio a las declaraciones del delegado sindical de la Unión Ferroviaria en la Línea Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero. En este sentido, el concejal Gregorini dijo “Es irritante escuchar este tipo de menciones como las que se escucharon. “Vamos a seguir un plan de lucha hasta que caiga el gobierno” esta declaración tocó la sensibilidad de los argentinos. Sólo repudiamos este tipo de expresiones”. En esta medida, el concejal Sánchez dijo “también hay que destacar el pedido de disculpas de Sobrero.” Este proyecto fue aprobado por unanimidad.

Por otra parte, el Frente Renovador presentó un proyecto de comunicación que consistía en la colocación de luminarias led y señalización en distintos puntos de la Ruta Nacional 226 y la construcción de una banquina para girar a la derecha. “Las entradas y salidas de Olavarría son esenciales. Pedimos una correcta señalización en la altura del cementerio loma de paz” Este proyecto fue aprobado por unanimidad de los bloques presentes.

Por último, Unidad Ciudadana presentó el proyecto de comunicación solicitando proveer al Hospital “El Cruce” las partidas presupuestarias adecuadas para permitir su normal funcionamiento. En este sentido, la concejal de Cambiemos, Celeste Arouxet dijo que el bloque no va a acompañar este proyecto porque “consideramos que no va haber despidos ni recortes en el Hospital ” Por otra parte, el concejal Aguilera dijo que “no creemos que los trabajadores sean mentirosos y digan que los van a echar. Insistimos con el proyecto de comunicación”. La concejal Delía ante esta situación dijo: “hice las averiguaciones correspondientes y me comunicaron que hay recortes y despidos de personal”. Este proyecto fue aprobado por mayoría con el voto negativo del bloque cambiemos.