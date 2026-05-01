Torneo Unión Regional Deportivo: CEO perdió en Bolívar y se complicó

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida siguió con la 9° fecha y en Bolívar, Embajadores complicó sus chances de clasificación.

El CEO cayó 2 a 1 ante Empleados en Bolívar y quedó fuera de puestos de clasificación en la Zona D.

En un duelo de trámite parejo, los dirigidos por Fernando Di Carlo intentaron por todos los medios no regresar con las manos vacías, pero los bolivarenses encontraron los goles a través de Rodrigo Danessa a los 42 minutos y de Felipe Morales a los 47´.

Nicolás Daffara a los 61´, fue el autor del descuento para el representante olavarriense.

En la última fecha, postergada por mal clima, Embajadores deberá ganar en el Tete Di Carlo ante Bull Dog en un mano a mano que promete.

En Sub21, Embajadores se impuso 2 a 1.

La fecha de completará el venidero domingo.