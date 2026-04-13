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 - 13 de Abril de 2026 | 15:46

Este domingo tendrá lugar el primer concierto del año de “Clásica y Solidaria”

El evento será a las 20 en el Teatro Municipal a beneficio de la Escuela de Educación Artística N° 3 “Mercedes Sosa”. La entrada será libre y gratuita, con una donación en efectivo o transferencia.

Este domingo llega el primer concierto del ciclo “Clásica y Solidaria 2026” a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal dirigida por el Mtro. Diego Lurbe, y en esta oportunidad será a beneficio de la Escuela de Educación Artística N° 3 “Mercedes Sosa”.

El concierto sinfónico será a las 20 horas en el Teatro Municipal. La modalidad es con entrada libre y gratuita, pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo o por sobre o por billetera virtual.

El repertorio estará integrado en la primera parte por la obra de: Ludwig van Beethoven (1770-1827) Leonora. Obertura N° 3, Op. 72  Juan Sebastián Bach (1685-1750); Concierto para oboe, violín, cuerdas y continuo, BWV 1060R. Solistas: Carlos Orlando (oboe) – Gastón Orlando (violín) y Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinfonía N° 5 en Do menor, Op. 67. La dirección musical estará a cargo del Mtro. Diego Lurbe.

 

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