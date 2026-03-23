Giovanni Baroni es el máximo asistidor Sub 17 del mundo

Giovanni Baroni y Valentín Dávila son las grandes sorpresas de Talleres en el 2026. Ambos surgidos en el Predio CARD Amadeo Nuccetelli y con un gran sentido de pertenencia en su club,

El hijo del “Pájaro” (su padre fue figura en el último ascenso de Racing y autor del único gol en las finales ante Deportivo Roca) sumó ante Independiente su tercera asistencia del año en el Torneo Apertura en la apertura del marcador.

Este pase gol lo posicionó como el máximo asistente sub 17 de Primera División entre todas las ligas del mundo. Gio lidera una estadística que abarca a más de 250 futbolistas de su categoría en todos los países. Así lo informó el periodista Gastón Trucco.

En tanto que Baroni ya es un habitual en las convocatorias del combinado sub 17, donde incluso porta la “10” y fue capitán en alguna ocasión. Este lunes se sumó a los entrenamientos del equipo nacional con vistas al Sudamericano de la categoría.