El patentamiento de motos en 2025 creció un 33%

La(CAFAM), informó que durante 2025 alcanzaron un total de 654.531, lo que representa un incremento del 33,07% en comparación con 2024 cuando se patentaron 491.853 unidades.

Para el año pasado, la proyección esperada por la Cámara era alcanzar la meta de 600.000 vehículos, un techo que lograron superar por 54.531 unidades, lo que significa una mejora del 9,08% de lo esperado.

El presidente de CAFAM, Federico Vacas, aseguró que "estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas. Son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores".

Por otro lado, destacó que para poder continuar con esta senda “es fundamental seguir ampliando el acceso al crédito, promover la movilidad sostenible y mantener planes de inversión que fortalezcan la industria”.

En tanto, uno de los datos más contundentes de 2025 es el protagonismo de la fabricación nacional. Del total de motos patentadas a lo largo de todo el año, 638.921 unidades, 97,62% fueron de producción argentina, mientras que 15.610 fueron importadas. Esta tendencia que se mantuvo firme en el final de 2025, ya que en el último mes el 97,55% de las motos (58.836 unidades) fueron de origen nacional.