 |  policiales
 - 26 de Agosto de 2025 | 19:16

Una adolescente fue atropellada por un colectivo y fue hospitalizada

El hecho se produjo en horas de la tarde en avenida Del Valle y avenida Pellegrini. La menor debió ser trasladada al Hospital Municipal.

Una adolescente fue atropellada este martes por un colectivo de transporte urbano. El hecho se produjo en horas de la tarde a la altura de las avenidas Del Valle y Pellegrini.

La menor de unos 14 años debió ser trasladada al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura por una ambulancia.

Según pudo saber Infoeme, la víctima estaría fuera de peligro, aunque habría sufrido heridas de consideración.

La unidad de transporte pertenece a la Línea 501 de la empresa a cargo del transporte público urbano Tu Bus.

Personal policial se encuentra trabajando en el lugar. El tránsito fue interrumpido en la avenida Pellgrini en dirección a Colón.

