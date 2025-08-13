Simplifican trámites para importar juguetes, anteojos o bicicletas para niños

El Gobierno nacional dio otro paso en su política de desregulación y simplificación para el ingreso de productos importados, como juguetes, anteojos para sol o bicicletas de uso infantil. Así lo estableció a través de la resolución 313/25 de la Secretaría de Comercio publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con el objetivo de facilitar el flujo comercial y reducir los costos asociados, la administración de Javier Milei simplificó las normas técnicas vinculadas a la comercialización de siete productos de consumo. En ese sentido, se incorpora la posibilidad de utilizar ensayos y certificados del exterior de organismos con probada competencia técnica.

Los productos comprendidos en la medida son encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros derivados de la madera de fibras y de partículas y muebles fabricados con dichos tableros.

Hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior. Además, los fabricantes e importadores debían realizar trámites administrativos que generaban demoras y costos tanto para ellos como para la administración pública.

La resolución permite actualizar los requisitos normativos que en algunos casos databan de más de 20 años (como en el caso de los juguetes), incorporando otras normas técnicas internacionales utilizadas y reconocidas mundialmente para garantizar la seguridad de estos productos. Entre ellas están las normas ISO, EN (Norma Europea) y ASTM, además de las normas IRAM y NM (Norma MERCOSUR), utilizadas en Argentina.

Según ejemplificó el ministro de Desregulación y Transformación del estado, Federico Sturzenegger, antes se pedía el grabado de anteojos, certificados locales para cada juguete que se importaba, o carísimos tests para muebles y maderas. “A partir de la resolución desaparece el grabado de anteojos, se aceptan certificados internacionales en juguetes, se especifican productos que la madera no puede usar pero eliminando la necesidad de tests previos para cada producto. No solo se da más libertad para comerciar y producir, también se eliminan unos 12.000 trámites anuales en la Secretaría de Comercio”, escribió en la red social X.

Asimismo, el funcionario puso como ejemplo un juguete que en el exterior sale 14 dólares y 44 cuando llega al país, pero el comerciante local lo vende a 62 dólares. ¿Por qué esta diferencia? “Porque la importación de estos juguetes estaba sujeto a una enorme cantidad de costos ocultos. Las exigencias de los reglamentos técnicos que obligaba al importador a obtener certificaciones locales era uno de tantos”, explicó. (DIB)