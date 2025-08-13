Condenaron a 19 años de prisión al empresario Claudio Contardi por abuso sexual contra Julieta Prandi

El empresario gastronómico Claudio Contardi (57) fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra su exmujer, la actriz y modelo Julieta Prandi. Contardi, que estaba presente mientras se leía la sentencia, fue detenido de inmediato.

El veredicto fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana.

En la lectura de sentencia, el presidente del Tribunal anunció dicha pena contra el empresario por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Además, el abogado de Contardi, Claudio Nitzcamer, confirmó que no va a seguir siendo el defensor del condenado.

El fiscal Christian Fabio había pedido la pena de 20 años para el exmarido de Prandi, mientras que el abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando que representa al particular damnificado, había solicitado en sus alegatos que Contardi sea condenado a 50 años de prisión por los hechos reiterados de abuso sexual agravado.

El juicio, que concluyó este miércoles, se realizó miércoles, jueves y viernes de la semana pasada y contó con la declaración de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de la denunciante, además de amigos y familiares que dieron testimonio del deterioro físico y emocional de Prandi.

Contardi esperó el veredicto junto a Nitzcaner. Ya sin el biombo que los separó durante las audiencias de la semana pasada, Prandi no estaba en la sala para la lectura del veredicto. Una vez que se llevaron a Contardi de la sala, ingresó junto a su pareja actual, Emanuel Ortega, su abogado Fernando Burlando, y amigos y familiares que, uno a uno, esperaron para abrazarla.

Prandi se mostró emocionada, lloró y, como ocurrió la semana pasada, se descompensó, por lo que la sala fue desalojada y la ex modelo tuvo que ser atendida.

Diez años de infierno

La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó tras un calvario de diez años. Si bien los abusos habrían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Según el relato de la conductora, Contardi comenzó a controlar su vida tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus seres queridos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono. Las violaciones comenzaron meses después, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño.

El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró en su alegato que Contardi abusó sexualmente de Prandi en reiteradas oportunidades, “ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer”.

Además, calificó la vida de la actriz como un “infierno”. El fiscal consideró como agravantes la prolongada duración de los abusos, el daño a la salud psicofísica y el perjuicio causado a sus dos hijos en común. (DIB)