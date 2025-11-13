Con descuentos con Cuenta DNI, llega una “Mercados Bonaerenses” en Parque Avellaneda | Infoeme
 - 13 de Noviembre de 2025 | 20:05

Con descuentos con Cuenta DNI, llega una “Mercados Bonaerenses” en Parque Avellaneda

Será el próximo martes 18 de noviembre, de 9 a 15 horas. Contará con la participación de productores locales y dos camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular, se informa que el próximo martes 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses”.

Con la intención de que todos los vecinos y vecinas de la ciudad puedan acceder a los alimentos, en esta oportunidad se realizará en el Parque Avellaneda, de 9 a 15 horas.

La feria contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales.

Además, estarán dos camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, con productos lácteos, pescados y pastas. Habrá descuentos del 40% con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000).

 

 

El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.

Por último se solicita a la comunidad llevar bolsa.

