Fútbol Local: en la última fecha, Colonias y Cerros ganó su primer parido

La última fecha del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo el primer festejo de Colonias y Cerros en condición de visitante.

El “Tricolor” derrotó 1 a 0 a Racing en el Buglione Martinese en otro de los duelos de la 13° fecha.

El único gol de la noche fue de Agustín Roldán en el complemento y sirvió para los primeros tres puntos de Colonias y Cerros.

Previamente, debía jugarse el preliminar, pero para preservar el campo de juego se decidió su postergación.

En la noche del próximo miércoles se jugará otro de los duelos de la fecha que marca el cierre de la Fase Regular.