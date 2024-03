Una lectora de Infoeme se comunicó para difundir el extravío de su gata, quien responde al nombre de Pía y se ausentó de su casa ubicada en Merlo entre Leal y Moya el pasado martes.

Su dueña contó que “se escapó por mi balcón y aún no regresó. Ella no es de irse y andar afuera, es muy probable que esté perdida y no sepa regresar”.

Al momento de su extravío, Pia llevaba un collar rosa con un moñito celeste.

En caso de haberla visto o saber sobre su paradero pueden comunicarse al 2284-600909.