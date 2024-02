Infoeme | Política - 5 de Febrero de 2024 | 11:44

Fin del estacionamiento medido en Olavarría: el Municipio no renovará el contrato Este lunes Wesner recibe a los empleados que fueron despedidos y el Municipio ratificó que el servicio dejó de funcionar el viernes y no continuará. La empresa ya no puede cobrar por estacionar en el centro.

Luego de que el pasado viernes se supo que los empleados de la empresa de Estacionamiento Medido despidió a todos sus empleados, este lunes el Municipio emitió un comunicado en el que dio por terminado el servicio al tiempo que el Intendente Maximiliano Wesner se prepara para recibir a los trabajadores despedidos. La empresa ya no puede cobrar por estacionar en el centro. La noticia, que tomó por sorpresa a gran parte de la ciudad, tras el anuncio que se dio en el marco de una negociación en la que la empresa le pedía un aumento del 250% en el contrato para seguir ofreciendo el servicio, incremento porcentual que -según detalló el Municipio- no fue argumentado debidamente. Dicho contrato había caducado y fue prorrogado mediante un decreto hasta el pasado viernes 2 de febrero, cuando terminó definitivamente y los empleados fueron despedidos. Este lunes el Municipio salió a ratificar que la administración de Wesner no avalará la prestación del servicio de estacionamiento medido y por eso dio por terminadas las negociaciones de una posible renovación del contrato con la empresa. "Se emitió un decreto 230/24 el día viernes 2 de febrero, avalando la prestación del servicio del estacionamiento medido desde el 3 de enero al 2 de febrero. En el período mencionado hubo una reconducción tácita diaria del contrato vencido, ya que se estaba analizando la prórroga, de común acuerdo", indicó el Municipio y agregó: "Al tomar conocimiento de que se notificó el preaviso a los trabajadores produciéndose el corte de la negociación, esta administración solo avala la prestación del servicio hasta el día viernes 2 de febrero". De esta forma, el ejecutivo recalcó que el servicio solo se respaldó solo hasta el pasado viernes para luego dar cese a la actividad. "Se había vuelto un sistema que, a diferencia de lo que proponía la ordenanza, cuyo espíritu era un reordenamiento del tránsito, se había convertido en un mecanismo netamente recaudatorio”, argumentó el Municipio. Compartirla WHATSAPP