Emiten un alerta amarillo por tormentas para la noche de este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves un alerta amarillo por tormentas para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Olavarría.

En nuestra ciudad, se espera que las lluvias comiencen este jueves por la noche con tormentas aisladas y que se extiendan durante toda la madrugada con tormentas de mayor intensidad que incluirían ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Pese a la llegada del agua, las temperaturas extremas no cesarán, por lo que se esperan máximas de 38º C para el viernes, con una leve merma para el sábado (34º C de máxima) y mayor descenso para el domingo (29º C).

Según destaca el alerta amarillo del SMN, “el área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y de manera local, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y principalmente ráfagas intensas”.

En ese sentido, “se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Recomendaciones:

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.