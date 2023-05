Reclamo salarial urgente: el lunes habrá paro del personal auxiliar

A dos días de haberse presentado en la sede del Consejo Escolar local para manifestarse por los retrasos en el cobro de sus sueldos, trabajadores del personal auxiliar de diversas instituciones educativas volvieron a hacerse presentes en la institución para obtener respuestas. “El lunes vamos a tomar una medida de fuerza”, adelantó la representante del gremio.

“Hace 6 meses que no cobramos”, declararon los trabajadores en la manifestación que llevaron a cabo en la mañana de este miércoles en el primer piso de del Consejo Escolar, momento en el que pidieron dialogar con Bruno Di Carlo, el representante del organismo, quien les dijo que por el momento “no podía darles una respuesta”. Ante esta situación, los trabajadores volvieron a manifestarse este viernes, y adelantaron que el próximo paso a realizar es un paro “de brazos caídos”.

“Este problema viene desde el 23 mes de Noviembre del 2022, y se originó porque desde el Consejo no subieron en tiempo y forma los papeles de muchos compañeras, por lo que todavía no les dan el alta para que cobren y no reciben ningún sueldo”, explicó María Luísa Quintana, la referente del gremio, quien explicó que son 17 las trabajadoras afectadas por esta situación, aunque que, contando con las suplencias, ascendería a más de 40.

El retraso en el envió de la documentación no sólo hizo que el personal auxiliar no pueda percibir su sueldo en tiempo y forma, sino que también los dejó desprovistos de obra social.

“Hay muchas compañeras que son cabeza de familia, y esta situación las está afectando desde todos los aspectos posibles. Una de ellas, por ejemplo, tiene que viajar todos los días a Blanca Grande para trabajar, y ya se le esta haciendo imposible saldar los gastos del viaje”, explicó Quintana.

“Yo se que en el Consejo Escolar falta personal, pero ellos son los responsables de esta situación, son la cabeza a nivel local en lo respectivo a Educación, y por eso se tienen que hacer cargo”, agregó.

En esta línea, la referente del gremio que nuclea a los porteros y a todo el personal auxiliar afirmó que a partir de este lunes las 16 chicas afectadas pondrán en marcha una medida de fuerza.

“El lunes vamos a implementar un paro de brazos caídos, que quiere decir que las chicas van a asistir a su lugar de trabajo pero no van a trabajar”, precisó.