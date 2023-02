Le robaron dos veces en 15 días: “Olavarría es tierra de nadie”

A través de un video, un vecino denunció que -en 15 días- le robaron dos veces en una obra en la cual está trabajando y acusó que “Olavarría es tierra de nadie”. Además, pidió a las autoridades locales que “la policía recorra”.

El hecho de inseguridad ocurrió anoche en barrio Sarmiento, en una obra ubicada sobre avenida Sarmiento casi Junín. “Anoche devuelta, nos robaron todo, es el segundo robo que sufrimos en 15 días”, expresó el damnificado.

Seguidamente, indicó: “Hago este video para que le llegue al intendente Galli y al Secretario de Seguridad, que recorra la policía en Olavarría, esto es en barrio Sarmiento, pero es toda Olavarría en general”.

Sobre el robo, aseguró que “se robaron todo, no hay más nada para llevarse, Olavarría es tierra de nadie, no se puede dejar nada” y muy angustiado, por haber perdido su única fuente de trabajo afirmó: “No sé cómo vamos a hacer para venir a laburar mañana, no nos dejaron nada”.