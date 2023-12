Hilario Galli: “No es apropiado invitar a personas a un acto de asunción y menospreciarlas”

“El discurso me pareció bastante falto de contenido, muy para la militancia, como si todavía siguiera en campaña electoral”, expresó Hilario Galli luego de la asunción del flamante intendente Maximiliano Wesner.

Las críticas del jefe comunal a la gestión de Ezequiel Galli generó cuestionamientos por parte de la ahora fuerza opositora.

"Nos encontramos con lugares y con áreas totalmente abandonadas, sin creación, sin roles definidos que se traducen en una superposición de tareas entre distintos ámbitos de gestión. Durante los últimos años hubo un desmanejo y un descontrol que hoy se traduce en un déficit histórico", sostuvo Wesner en su discurso ante la mirada de Galli y José Eseverri, quienes estuvieron presentes como invitados y luego se subieron al escenario para tomarse una foto con el Intendente.

En diálogo con el programa Desayuno con Noticias de Radio M, el ex secretario de Gobierno y actual concejal Hilario Galli indicó que “hubo muchos conceptos falaces”. Dijo que si bien “es cierto que vamos a terminar la administración con déficit este año, está totalmente asociado al desastre económico que hizo el gobierno kirchnerista, sobre todo en los últimos años”.

En ese sentido, manifestó que “venimos de dos años de inflaciones altísimas, eso repercute directamente en los ingresos y hace que te aumenten muchísimo los costos y te bajen los ingresos”.

“Contar las parcialidades de las películas me parece que no es bueno, sobre todo planteando un diálogo y un consenso a viva voz como lo vienen planteando y tampoco es apropiado invitar a personas a un acto de asunción y menospreciarlas, sobre todo a los dos ex intendentes, hablando de la forma en la que habló de las gestiones municipales pasadas”, aseveró.

De todas maneras, señaló que “era entendible” que el discurso de Wesner sea “menospreciando el trabajo anterior e intentando bajar la vara de la gestión municipal”, a lo que apuntó: “debe ser para poder hacer pie en su propia gestión”.

En esa línea, elogió al gobierno saliente del que formó parte y manifestó que “es muy difícil entrar al municipio con una vara tan alta como la dejamos. Más allá del déficit la vara en la gestión se dejó muy alta”.

Respecto a los agradecimientos del Intendente a quienes trabajaron arduamente durante el temporal, Hilario Galli sostuvo que “justamente se pudo trabajar como se trabajó por cómo se dejó la gestión, porque todo el municipio estaba funcionando de manera excelente”.

Además, habló de contradicciones. “Me parece muy bien que reconozca la labor de los municipales, pero en el presupuesto que vamos a estar analizando claramente la variable de ajustes van a ser los empleados municipales”, indicó.

Por último, planteó: “Ojalá que sus próximos discursos sean con un poco mas de contenido y realmente que el llamado al consenso y al diálogo esté asociado a gestos y no solamente a palabras”.