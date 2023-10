Tras las acusaciones de García, Galli aseguró que la denunciará penalmente por "calumnias e injurias"

El intendente municipal, Ezequiel Galli, negó de forma contundente las acusaciones realizadas en redes sociales por la ex directora de Catastro Municipal, Estela García, en donde aseguraba que "Vos (Galli) quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en tres años y medio".

La dura publicación de la ex funcionaria se dio minutos más tarde de que el Jefe Comunal la mencionara durante el Debate de Candidatos de este martes. Allí, Galli respondió sobre los razones de la salida de García y afirmó que "los motivos son personales y me los reservo, para eso me eligió la gente, para tomar decisiones de que funcionarios tienen que estar a cargo de cada área. Cada vez que detecté irregularidades en la Municipalidad obré de la misma manera, pidiendolé la renuncia a la persona que estaba sospechada como corresponde".

Ante este panorama, la ex directora de Catastro cruzó al Intendente: “Escuchar a Galli que desplaza a los funcionarios cuando hay irregularidades cuando le preguntan porque me desplazó me indigna. Los chorros piensan que todos son como ellos”, comenzó su relato.

"La gente que me conoce sabe que soy incapaz de no cumplir con lo que me correspondía como funcionaria, vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en tres años y medio", añadió.

Y aseveró que “me maltrataste por teléfono porque vos eras el intendente y no un vecino". Al mismo tiempo, indicó que "por mi familia y por mí esto no va a quedar sólo en este escrito".

Sin embargo, la réplica de Ezequiel Galli no tardó en llegar y durante el mediodía de este miércoles lanzó un comunicado en donde aseguró que “voy a denunciar penalmente a Estela García por calumnias e injurias”.

"En mi participación en el debate organizado por la FIO en el día de ayer expliqué que los motivos de la desvinculación de la ex Directora de Catastro, Estela García, me los reservaba y que eran parte de mis facultades, porque fue por cuestiones operativas dentro del área. Nunca la acusé de cometer irregularidades", inició Galli.

Y negó la denuncia de la siguiente manera: "Siguen intentando ensuciarme, nunca pedí a la ex Directora de Catastro que ponga un terreno a mi nombre. Una de las razones principales por la que tomé la decisión de separar del cargo a la funcionaria fue la mala praxis profesional que, entre otras cosas, motivó un juicio contra el Municipio y generó pérdidas para el erario municipal".

En este marco, destacó que "este hecho coincide con los motivos que ella brinda en su declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en el marco de causa penal de los terrenos 5387/20 del 18 de febrero de 2022 en la UFI N°4, donde hace referencia a lo expuesto cuando es consultada por la Fiscalía `si luego de que fue separada de la Dirección de Catastro indagó sobre las razones con algún otro funcionario dice: me dijo algún conocido que fue porque el Municipio perdió un juicio culpa mía´".

"En esa misma declaración, García afirma: `quiero aclarar que yo escuché por los medios que Peralta dice algo así como esto se hizo siempre y, la verdad, es que yo en 30 años que estuve ahí (dirección de Catastro) nunca me enteré de nada, esto me sorprende. Ni antes con Eseverri ni luego con Galli´", continúa el escrito.

Ante esta situación, el Jefe Comunal sentenció que "he instruido a mi abogado para que inicie una acción penal por calumnias e injurias en la UFI de turno, a fines de que se retracte de sus dichos y las consecuencias económicas serán donadas a una entidad de bien público del Partido".

Al igual que se mostró sorprendido debido a que "resulta llamativa y alarmante la coordinación que existió entre la pregunta del candidato de Unión por la Patria Maximiliano Wesner y la publicación en redes sociales de la ex funcionaria".

"Hasta hace unos días desde esa agrupación política denunciaban una campaña violenta. Hoy volvemos a repetirles lo mismo: violencia es mentir y ensuciar de la manera que lo intentan hacer", agregó.

Y concluyó: "Lamento profundamente que, tras haber transitado un debate en paz y en el 40 aniversario de la democracia, tengamos que padecer operaciones políticas y mediáticas con fines electorales".