Hace cuatro años que no puede dormir por los ruidos de sus vecinos: se instó en el Municipio hasta que le respondan

“Harta de la situación y completamente sobrepasada”, una vecina del barrio Villa Aurora se apostó este lunes en la Municipalidad para visibilizar un reclamo que viene sosteniendo desde hace tiempo. Se trata de los ruidos molestos que, según cuenta, viene denunciando por casi un lustro.

“Hace cuatro años que vengo denunciando esto, no se puede dormir, no se puede trabajar, no se puede vivir. Hago esto, vengo a plantarme en la Municipalidad, porque ya he agotado todas las instancias posibles y nunca he tenido una respuesta”, contó María del Carmen a Infoeme en el primer piso del palacio San Martín.

Su vecino, que es propietario de una quinta ubicada en la calle Orquídeas al 2000, alquila su quinta para fiestas y eventos. Producto de esto, su vida se ha tornado “imposible”: “primavera, invierno, otoño y verano, todo el tiempo, tengo ruidos, música, parlantes sonando a todo volumen”, manifestó.

Tal situación, sostenida a lo largo casi cinco años, le trajo un cuadro de estrés tan grande que una especialista le receto pastillas psiquiátricas.

“No me voy a ir de la Municipalidad hasta que me echen”, manifestó, indignada ante “la falta de respuesta” que el Municipio le ha dado a sus repetidas denuncias.

De acuerdo a lo que manifestó a Infoeme, cuando la quinta empezó a alquilarse para eventos, María del Carmen habló con el propietario sobre los ruidos molestos que se empezaron a suceder de manera contante y él le afirmó que se iba a ocupar, cosa que nunca hizo.

“Después, cuando le volví a insistir para que se haga cargo de la situación, me empezó a insultar y a amenazar, y desde ese momento empecé a hacer las denuncias, pero tampoco dio resultado”, declaró.

Luego de que dichas denuncias no modificaran la situación, María del Carmen, que es abogada, decidió presentar un proyecto de ordenanza para controlar más las quintas que se alquilan, “pero los funcionario, que muchos de ellos tienen quintas y las alquilan, echaron el proyecto para atrás y nunca le dieron importancia”, sentenció.

Desde ese momento la situación se tornó “verdaderamente insostenible”, por lo que se decidió a realizar un juicio al Municipio. “No quería llegar a esto, porque un juicio es algo largo y engorroso, pero ya estoy decidida, y si no hay una pronta respuesta a mi reclamo lamentablemente no me queda otra alternativa que esa”, afirmó.

“Pero lo voy a hacer contra el Municipio, no lo voy a hacer contra mi vecino, porque es justamente el Municipio quien tendría que controlar este tipo de cosas y que sin embargo no lo está haciendo, así que voy a tener que encarar un juicio por Incumplimiento de Funciones”, agregó.

“El no poder descansar por cuatro años, más las amenazas del propietario y la inacción de las autoridades me llevaron a un nivel límite, desde acá no me muevo hasta tener una respuesta”, concluyó la vecina.