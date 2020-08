"No me quiero quedar en la calle con mi hijo": el desesperado pedido de una mujer a Galli

Jeni está desesperada y ya no sabe a quien recurrir. La mujer está desocupada, tiene un hijo de 2 años y escribió un mensaje en las redes sociales para pedirle ayuda al intendente de Olavarría Ezequiel Galli.

"Necesito trabajar de lo que sea. Me ofrezco para bachera, niñera, atención al público, tareas domésticas... Repartí CV por todos lados, pero no me llamó nadie. No me gustaría quedar en la calle", cuenta Jeni a Infoeme.

La mujer cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero se queja porque no recibe la ayuda de la tarjeta Alimentar. "Soy madre y padre a la vez. Me las rebusco, yo vendo mis cosas para que a mi hijo no le falte nada", dice.

"No me da vergüenza publicar el pedido de ayuda en las redes. Busco la manera que le llegue el mensaje al intendente, ya que de Desarrollo Social no nos ayudan. Necesito que me ayuden a pagar un alquiler, o que me den una casa, un lugar donde vivir. O conseguir un trabajo, sé que no hay pero lo necesito", sostiene.

Jeni va todos los días a Desarrollo Social, pero no recibe respuestas. "Ahora estoy viviendo con mi mamá, pero me tengo que ir de su casa y necesito que alguien me de una mano", suplica.