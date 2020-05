Desesperado pedido de ayuda: “Comemos solo a la noche”

La emergencia sanitaria por el coronavirus puso de manifiesto la realidad que atraviesan los sectores más postergados de la comunidad y la asistencia, cuando llega, muchas veces no alcanza.

Stefanía tiene 39 años y 4 hijos de 8 meses, 7, 10 y 11 años. Vive en el barrio Coronel Dorrego y está desocupada. Antes -esa descripción del tiempo que se tornó cotidiana- trabajaba limpiando casas. “Estoy sin trabajo y estoy mal. A mí me llamaban para limpiar casas, pero ahora con todo esto, no”.

El “todo esto” es una pandemia. ¿Cómo se sobrevive sin trabajo, sola y con hijos a cargo?.

“La Municipalidad me está ayudando con una bolsa de mercadería, eso me alcanza para una semana más o menos”, contó Stefanía y detalló parte del contenido:

1 kilo de azúcar

½ de yerba

2 paquetes de fideos

1 puré

1 paquete de arroz

Y continúo: “Me dan el bolsón de comida de la escuela de los chicos y 2 kilos de leche para mi porque le doy el pecho al bebé y 2 kilos de maternizada para él”. Esa leche alimenta a toda la familia y aseguró que es lo que consumen durante todo el día. Salvo a la noche.

Al mediodía directamente no comemos, comemos solo a la noche, contó.

“Los nenes se están acostumbrando. Toman la leche que nos dan. Así que la leche me alcanza para darle a ellos”, dijo Stefanía entre el llanto del más pequeño.

“Fui a hablar con la asistente la semana pasada cuando fui a buscar la leche que me dan para el nene, me dijo que llamara a mitad de mes que por ahí me podían reforzar con otra bolsa. Por ahora nada, porque ya me habían dado”, señaló.

Como la comida falta, sale con sus hijos a recorrer los barrios en busca de ayuda. A veces, se cruza con la policía y le piden que vuelva a su casa. Volver con las manos vacías no es una opción.

“No pude cobrar lo que daba el gobierno. Me anoté y todo, y me saltó denegado. Ahora creo que vuelven a anotar y voy a tratar de cobrarlo”, contó en referencia al bono de $10.000 que ofreció el gobierno nacional.

A veces no puede más: “Estoy mal. Yo sigo porque sino no tengo para darle de comer a ellos. Algunos me ayudan” y pidió, una vez más, una mano solidaria.

“Lo que más necesito es comida y ropita de abrigo para el bebé”, contó. Todo ayuda. Calzado de los siguientes números: 29, 33 y 36, frazadas, ropa, elementos de higiene personal, artículos de limpieza y comida.

Quienes puedan colaborar se solicita llamar al 2284-575002 o dirigirse a Sargento Cabral y Calle 11 (la casa que está justo en la esquina). Stefanía, Máximo, Nicole, Martín y Nicolás, los esperan.