Piden al Municipio acciones por dos jóvenes en situación de calle

Temen que terminen detenidos por la policía dado que viven en la calle en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Una mujer, tía de los jóvenes, denunció que la Municipalidad no da respuestas satisfactorias y quiere “visibilizar el caso” dado que no tienen techo, es una situación “desesperante” y esta situación se da tras haber estado en Hogares Municipales.

Una mujer pide, casi con desesperación, intervención del Municipio en la situación de sus dos sobrinos, Uriel de 18 años y Miqueas de 20, que en este contexto viven en situación de calle. Si bien hubo respuestas, fueron catalogadas como “no satisfactorias” y pide una ayuda para que en conjunto, puedan tener un lugar digno para vivir.

Verónica Ciappina, la mujer que dialogó con Infoeme, explicó que busca “visibilizar el caso” para que los jóvenes tengan un techo. Incluso, con la lluvia de los últimos días “era desesperante saber que ellos estaban buscando un lugar para dormir y no tenían resguardo”.

La historia de vida de Uriel y Miqueas tuvo muchos reveses: Verónica contó que fueron judicializados cuando eran niños, “vivieron en un Hogar Municipal y cuando estuvieron cerca de cumplir los 18 años les dieron el alta”. Esto es, “dejarlos a su suerte”.

Incluso denunció que “nunca tuvieron seguimiento, no hubo contención, ni una ayuda. Les dieron el alta y pasaron de un Hogar a estar en la calle”. Esa situación se agravó porque los ahora jóvenes no tienen familiares en Olavarría y salvo alguna ayuda transitoria, literalmente están en la calle.

Ciappina perdió el contacto durante muchos años y lo retomó hace algunos meses. Allí, se enteró que sus sobrinos están viviendo en la calle. “Allí comencé a solicitar ayuda al Municipio porque realmente es desesperante que estén así”.

La mujer llegó a mantener diálogo con el secretario de Desarrollo Social, Diego Robbiani, pero “quedó en averiguar si había disponibilidad en un refugio por unos días, y se trataba de una solución provisoria”. Incluso, el funcionario señaló que la respuesta es que la comuna “no tiene plata, no dan subsidio ni ayuda, que los subsidios de alquiler no los pagan. No otorgan casas, ni becas, ni planes. Me dijo que les pueden dar comida pero yo necesito resolver a dónde duermen a la noche. No me dio una solución".

Mientras tanto, los jóvenes subsisten gracias a la gente: si bien Ciappina señaló que gran parte del tiempo “están rodando” a veces un amigo los aloja un tiempo, o hay un préstamo transitorio de un lugar. Pero la palabra aparece en todos lados: transitorio. “Me gustaría que tengan su vivienda, aunque sea una habitación para comenzar de a poco, incluso puedo colaborar con una parte, ni quiero que le regalen algo, que hagan una contraprestación de servicios por la ayuda, pero que nos ayuden” dijo, con tono desesperado.

Incluso, indicó un tema de suma gravedad: tanto Ulises como Miqueas no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dado que “no tienen una dirección”. Como reflexión final, Verónica indicó que los jóvenes “tuvieron una vida muy difícil, de mierda, sin padres, no tienen a nadie en la ciudad. Es un sistema que los crió pero a los 17 años los largaron a arreglárselas sin herramientas, nada. Ahora pedimos una mano y tampoco, no hay ayuda del Estado. ¿Buscan que terminen robando para comer? ¿Que los vecinos de Olavarría tengan un mal momento por dos jóvenes desesperados? ¿Que terminen presos? Necesitamos que nos ayuden” cerró.