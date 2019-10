Denuncian reparto de “volantes difamatorios” contra el Frente de Todos

En inmediaciones a varias escuelas se localizaron panfletos contra candidatos locales del peronismo local. Referentes del Frente de Todos estaban en sede policial para efectuar la denuncia correspondiente.

Integrantes del Frente de Todos salieron a denunciar el reparto de “volantes difamatorios” contra ese espacio político que fueron hallados tirados en las inmediaciones de diferentes escuelas locales.

Los volantes llevan el logo de una cuenta de parodia conocida en el microclima de Twitter que salió a desmentir su relación con el hecho.

La Helios no tiene nada que ver con ningún apoyo al Intendente mediante ataques a otros candidatos.

La Helios no tiene impresora, la vendimos para pagar el gas y no nos alcanzó la plata