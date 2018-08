Manifestación en apoyo a Martín Marcelli

La convocatoria se realizó en el Paseo Jesús Mendía. El propio abogado Martín Marcelli pidió el respaldo y convocó a quienes deseen sumarse. Es más, en la previa de la jornada se anunció la disponibilidad de micros en distintos barrios de la ciudad y de Sierra Chica para llegar a la movilización.

Marcelli saludó a las personas que se acercaron y habló para los presentes. Denunció una "persecución política e ideológica" y aseguró que "lo están discriminando".

En publicaciones que Martín Marcelli compartió en sus redes sociales pidió “por la libertad de pensamiento y en contra de las persecuciones ideológicas” y que “me ayuden a reclamar que me den mi Defensoría o me dejen libre para ejercer como abogado” dijo.

Además cuestionó al intendente Galli, a la fiscal Paula Serrano y al abogado Sergio Roldán quienes “hicieron que por mi defensa de los trabajadores y los pobres, hoy la gobernadora no firmase mi renuncia y enviara el expediente a la subsecretaria de justicia para buscar alguna excusa que no me permita ejercer como abogado” advirtió.

Por otra parte, la Fiscalía General emitió más temprano, un comunicado en el que indica que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia dio ingreso a un requerimiento como antesala de Jury “respecto de un delito especialmente grave con ánimo de lucro”.

Se lo acusa de haber colaborado para que Agustín Casado, acusado por un caso de abuso, pudiera “sustraerse de la justicia, proporcionándole medios para mantener su situación de profuguez” a cambio de dinero.

En proceso...