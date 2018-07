Sarampión: “Todos tenemos que tener la vacuna”

La titular del área de Epidemiología Municipal, la Dra. María del Carmen Weiss, dialogó con Infoeme para hablar sobre la importancia de la prevención del sarampión.

Esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación alertó a la población ante la confirmación de dos casos de sarampión en Ciudad de Buenos Aires.

Weiss hizo especial hincapié en la vacunación. "Es primordial que todos tengamos las vacunas. Hasta los 4 años solamente deben tener una dosis aplicada y desde los 5 en adelante, dos”.

Recordó, además, que entre 2008 y 2009 se llevó adelante una campaña de vacunación contra la rubéola que posiblemente haya cubierto a gran parte de la población.

De todas formas, insiste en que los padres si tienen dudas respecto a la vacunación de sus hijos “se acerquen a los puestos de salud con las libretas sanitarias para ver si tienen las dosis correspondientes”.

El sarampión es una enfermedad viral aguda, potencialmente grave, transmisible y extremadamente contagiosa. Afecta sobre todo a los niños y los casos más graves se dan en lactantes, menores de 5 años, desnutridos y adultos con inmunodeficiencias. Sin embargo, cualquier persona expuesta puede ser afectada por el virus.

El alerta emitido por el Ministerio de Salud también advierte sobre la circulación del virus en países de América y del resto del mundo.

Para la Dra. María del Carmen Weiss, "no solo es importantísimo que la gente que viaje se vacune si es que no tiene las dos dosis aplicadas, también la gente que no viaja tiene que estar vacunada. Esta es la única forma de prevenir la enfermedad".

Calendario de vacunación

La vacuna Triple Viral SRP es efectiva en la prevención del sarampión. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:



- De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna Triple Viral SRP (sarampión-rubéola-paperas).



- Mayores de 5 años, incluidos los adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con Doble Viral SP o Triple Viral SRP después del primer año de vida.



- Las personas nacidas antes de 1965 NO necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.



- Todo el personal de salud debe acreditar dos dosis de vacuna Doble Viral SP o Triple Viral SRP para estar adecuadamente protegido.