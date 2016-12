Weimann fue quinto, pero no alcanzó

El TC Pista Mouras disputó en La Plata la última fecha del campeonato, en una carrera en la que la lluvia fue protagonista, hubo un campeón, el más regular del año fue Agustín De Brabandere y se quedó con la Copa de Plata.









Andrés Jakos fue el gran protagonista del fin de semana, logró la pole y se quedó con el triunfo de punta a punta. Para Alejandro Weimann no fue un buen fin de semana, llegó con chances de pelear el título, y aunque se complicó con la rotura del motor, la peleó hasta el final.









Por la penalización largó desde el puesto 16°, y tuvo una gran avanzada, llegó hasta la quinta colocación. Si bien no pudo conseguir el objetivo del título, el análisis es muy positivo ya que fue un año en el que pudo ganar carreras y ser siempre gran protagonista, quedó segundo en la Copa de Plata, y la confirmación de dar el salto al TC Mouras en 2017.









"Ya en casa, puesto 5° en la final luego de largar desde el puesto 16°, pusimos todo, luchamos por el campeonato hasta la última vuelta, quedamos segundos en la copa coronación, todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Se cierra un año increíble, se aproxima uno mucho mejor, si dios quiere vamos a estar presentes en el TC Mouras, con el mismo equipo representando a mi querida ciudad Olavarría. Obviamente que estoy triste por no poder lograr el campeonato que tanto buscamos, pero toda la gente que me apoya carrera tras carrera hace que uno se haga más fuerte y redoble los objetivos, gracias amigos de corazón por todo el apoyo brindado, a todos los sponsor en este año tan duro, a mi familia que es la principal en esto, a toda la gente de mi ciudad de Olavarría, que con tanto orgullo me toca representar, y por último a mi gran equipo a la familia Laboritto y todos los chicos que pertenecen al Laboritto Jrs Racing que tanto trabajan día a día en el auto para entregarme lo mejor de lo mejor! Vamos todos juntos por un buen 2017 lleno de podios y alegrías! Gracias por todo!", escribió el "Bebo" en su cuenta de Facebook.