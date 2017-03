Vidal en Saladillo: "No consideramos la posibilidad de no ir a trabajar"





La gobernadora María Eugenia Vidal, se refirió de manera implícita a la disputa que tiene su gobierno con los docentes, y le agregó un condimento más de cara a la reunión que convoca el oficialismo para discutir salarios.





En una visita que realizó a una fábrica de helicópteros en la localidad de Saladillo junto con el presidente Mauricio Macri, dijo que "somos los que no nos damos por vencido y trabajamos silenciosamente cada mañana".





"Somos los que pensamos en trabajar", afirmó.







Asimismo sostuvo que "no consideramos la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan".





Finalmente expresó que "por eso podemos ser un gran país. Por eso sí se puede".