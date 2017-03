Vidal abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura

"Le agradezco al Presidente por haber confiado desde el primer momento y por haberme acompañado incondicionalmente en todos los desafíos del año que pasó", fueron las primeras palabras de la Gobernadora, dedicadas a Mauricio Macri.









En un discurso que se sabía estaría enfocado en los "logros", pero donde también hubo lugar para las cuentas pendientes, hizo saber: "Elegimos decir la verdad y por eso, porque elegimos ese camino, reconozco que la provincia todavía duele".









"Este año, que es electoral, tenemos que seguir dando las peleas que hagan falta. Esta provincia no soporta más la improvisación", destacó Vidal al tiempo que se comprometió a "hacer todo lo posible para sostener el cambio" y pedir "acompañamiento con el voto".









"Les pido a los bonaerenses que persistan. Sabemos que todavía falta para poder vivir en una provincia digna", sumó antes de hacer alusión a las deudas de gestiones previas: "En un año no se puede resolver lo que no se hizo en los últimos 25 años".









Además dirigiéndose a los docentes , en medio de mucha tensión por la discusión paritaria y a menos de una semana del paro convocado por el sector, remarcó: "Sé que su reclamo es justo y que están preocupados por la situación de sus escuelas".









"Mi compromiso, el que puedo cumplir es que sus salarios no pierdan contra la inflación", agregó haciendo alusión a la que fue la última propuesta del gobierno bonaerense, en un intento de desactivar la medida de fuerza convocada para la semana que viene y que no permitiría que comiencen las clases en la Provincia.









"Me gustaría ofrecerles más, sé que merecen mas", admitió en ese sentido, aunque reclamó : "el camino que eligieron no es el mejor" y "no es fácil sostener un diálogo cuando nos dicen que aún acordando la paritaria, el lunes no hay clases".









En cuanto a los logros de su gestión quiso destacar el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en la Provincia y los programas El Estado en tu Barrio y Al Fin en Casa.









"Las medidas sociales por sí solas no alcanzan, una persona que crece en un barrio sin asfalto ni cloacas no tiene las mismas oportunidades que el que nació en otros lugares", enfatizó.









Además pidió que la Legislatura avance con la sanción de proyectos demorados relacionados con la obra pública, como el de reforma a la ley de Obra Pública provincial para actualizar la legislación vigente.









"De una vez por todas hay que hacer las obras, que no las vamos a inaugurar, pero que hay que empezar", dijo, y subrayó que "los 135 intendentes de la provincia recibieron fondos" para hacerlo posible.





Fuente: Infobae