Vecinos de Sierras Bayas elaboraron un petitorio y juntarán firmas

Este jueves, vecinos de Sierras Bayas se reunieron en el Centro de Jubilados ubicado frente a la plaza central para redactar un petitorio con las medidas de seguridad que requiere el pueblo.





Marcela Zamora es una de las vecinas que participó del encuentro y expresó: "Necesitamos que nos definan un plan de seguridad para Sierras Bayas, no puede ser que haya dos homicidios en dos meses".





Sobre la falta de respuestas a las distintas inquietudes este jueves se reunieron desde las 20:00 hs. para definir los puntos a plantear en el petitorio que se entregará la próxima semana al Intendente Ezequiel Galli.









A su vez, Zamora dijo: "De la reunión que tuvimos con el Subsecretario de Seguridad, Eduardo Simón, no quedó nada claro, dijo que iba a ver la posibilidad de conseguir más personal, ver si podía gestionar un móvil, nunca nos aseguró que lo iba a hacer y acá lo que necesitamos son acciones".











En el petitorio se anexarán las firmas que se junten el domingo desde las 20:00 hs. en la plaza central. Sobre ello Marcela manifestó: "Todo el que quiera acompañar el petitorio puede acercarse a la plaza donde vamos a estar juntando firmas".









"Necesitamos que aquellos que asumieron el poder se hagan cargo, Galli dijo que era el responsable político por la seguridad en Olavarría, que lo cumpla" destacó Marcela.











Baile en la plaza





Marcela Zamora informó que la delegada de la localidad, Susana Caminiti, determinó que este domingo no se realizará el baile, no habrá música, sobre lo que acoto: "No estamos de festejo, Sierras Bayas está de duelo, esta decisión es para solidarizarse con la familia".









La vecina aclaró que si bien no se pasará música si funcionará la cantina de la comisión (que junta fondos para todas las actividades que se realicen en el pueblo), ya que tienen todo comprado y no pueden cancelarlo.