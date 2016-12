Uso medicinal de marihuana: "Hay una situación cultural que estamos venciendo"

En el marco de su visita a Olavarría para brindar una charla en el campus universitario denominada "Cannabis medicinal hoy", la diputada por el Socialismo, Gabriela Troiano, habló con los medios locales y brindó su punto de vista sobre el uso medicinal de la marihuana.





La legisladora nacional indicó que el proyecto de ley que permite el uso terapéutico de cannabis cuenta con media sanción tras el trabajo "de un puñado de diputados de diferentes bloques políticos haciéndonos eco del reclamo de las mamás, de Cameda y Mama Cultiva. Tomamos el tema, comenzamos a interiorizarnos, a recorrer las universidades para saber los beneficios de esta planta, cannabis sativa, que hasta el año 1956 estuvo dentro del registro de plantas medicinales" sostuvo.





Troiano recordó que desde la segunda mitad del Siglo XX "por una cuestión económica- que tuvo que ver con la producción del papel- se dejó de sacar del tronco y desde ahí se empieza a endemoniar la planta y a sacarla de los registros medicinales" sostuvo.





Mencionó que en la antigüedad "se utilizaba la marihuana para el asma y los dolores menstruales. En otras partes del mundo es utilizado por uno de los componentes- tiene más de 700- por su poder anticonvulsivo y es usada en los chicos con epilepsia refractaria y en procesos infecciosos, esclerosis múltiples. En muchos casos están en periodos experimentales" enumeró.





Para la dirigente socialista algunos de los debates confundían "un problema de salud pública con un tema de seguridad por el narcotráfico. Nosotros decimos hay leyes específicas para cada caso. El Senado tiene que aprobar la Ley de extinción de dominio y lo que prevé que aquellos bienes comprados con fondos ilícitos del narcotráfico vuelvan al Estado a través de centro de rehabilitación para chicos con adicciones"





Hay una situación cultural que estamos venciendo







La presidenta del Partido Socialista en la Provincia de Buenos Aires pidió que "el tema se coloque dentro de sesiones extraordinarias del senado. Creemos que es urgente" y analizó la situación del autocultivo de cannabis.





"El autocultivo no está incluido dentro de la Ley. Fuimos aprendiendo con todo esto. Tanto en Israel como Canadá son los que más lo utilizan. Canadá hizo un proceso primero de tener autocultivo, después eliminarlo y volverlo tener pero con control del producto por parte del Estado. Iría a ese modelo. Lo que vos le estás dando a un familiar o a un niño tiene que tener cuestiones de calidad. También está el debate del uso recreativo o no del cannabis pero son distintas situaciones. Me parece que el uso medicinal viene a solucionar una problemática en casos donde no hay otras alternativas y tenemos la ventaja de tener laboratorios públicos nacionales que pueden producir y hay que aprovecharlo" finalizó.