"Uno se puede equivocar pero es importante reconocer y corregir"

Este martes, el intendente Ezequiel Galli encabezó el brindis de fin de año con los representantes de más de 200 entidades de bien público.









El mismo se realizó en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo y también contó con la presencia del secretario General Jorge Larreche, el secretario de Desarrollo Local Diego Robbiani, la directora de Relaciones con la Comunidad Laura Sequeira y funcionarios del Gabinete Municipal.









En ese marco y después del primer año de gestión, Galli declaró: "Veo un equipo de trabajo que está muy firme, veo gestión en cada uno de los barrios y las localidades. Buscamos tratar de reducir ese retraso histórico que tenía la infraestructura de los barrios de la periferia de Olavarría y realmente en ese sentido hemos logrado mucho".









Asimismo enumeró algunas de las obras que se llevan a cabo en el Partido, como cordón cuneta, intervención, asfalto , cloacas, llevar gas y agua corriente a los barrios y localidades, entre otras.











Además, el Jefe Comunal sostuvo: "Aunque me critican porque reconozco que cometimos errores, creo que el que no reconoce errores peca de soberbio. Y al reconocer errores se puede corregir y se puede ir marcando el camino. Uno se puede equivocar, pero lo más importante es reconocer lo que hay que corregir y en ese sentido hemos corregido mucho y ahí es donde pudimos apuntalar la gestión".









"En un balance, obviamente positivo, me enorgullece el equipo que se armó en este tiempo, me hace inflar el pecho y me hace decir que estamos por el camino correcto. Estamos cerca y eso es lo que buscamos. Por eso cuando se empezó a gestar esta idea de hacer un cierre de año y darle broche de oro al trabajo que se ha llevado adelante con las juntas vecinales, las sociedades de fomento, los clubes... cada uno de ustedes tiene un rol social que es fundamental para nosotros. Eso es estar cerca y creo que si no hubiéramos estado cerca, hoy no hubiéramos tenido esta convocatoria", afirmó Galli.









Por último, expresó: "brindo porque podamos entre todos seguir transformando la política, que dejemos de lado las mezquindades de la política, que sigamos teniendo diálogo, así seamos de espacios políticos diferentes porque eso también es construir, darle una señal a la sociedad de que se puede seguir dialogando y trabajando y que se puede cambiar la realidad de la gente".