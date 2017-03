Trabajadores se manifestaron en el Ministerio de Trabajo

Un grupo de trabajadores se manifestó este miércoles en horas de la mañana en la Delegacion Regional del Ministerio de Trabajo.





Se trata de los obreros que realizaban tareas para una obra de tendido de fibra óptica en la Ciudad contratados por una empresa cuyana Inversiones Inar - que realiza tareas para Ceosa -.





Argumentan que se incumplió la promesa de pago por parte de la firma que los contrató, compromiso que había sido asumido tras la audiencia conciliatoria del pasado viernes convocada por el delegado de la cartera laboral, Javier Orsi.





Tras dialogar con personal del Ministerio, quienes explicaron -tras un contacto con el empleador- que existen diferentes situaciones y motivos por los cuales algunos no habían cobrado. En algunos casos se les pagaría el próximo martes cuando se cumpla la quincena y en otros casos, no han cobrado por no haber completado debidamente los datos personales. En ese marco, los trabajadores quedarán a la espera de una solución con la posibilidad latente de tomar otra medida de fuerza.